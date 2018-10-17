Экипаж «Норда» обменяли на семерых украинских моряков

Семерых моряков с задержанного на Украине судна «Норд» обменяли на семерых украинских моряков судна «ЯМК-0041», сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«Семеро российских моряков с сейнера «Норд» сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна «ЯМК-0041», наши моряки уже в Крыму», – передает слова представителя пресс-службы ТАСС.

По его словам, капитан «Норда» Владимир Горбенко, против которого возбудили дело, остается на Украине.

Напомним, судно «Норд» захватили в марте. У экипажа отобрали паспорта, выданные им в Крыму.