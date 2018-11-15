Украина заявила о задержании 15 судов за заходы в крымские порты

Государственная пограничная служба Украины заявила, что задержала 15 судов, которые «незаконно заходили» в порты Крыма.

«Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», – передает UNN заявление госпогранслужбы Украины.

Корабли находятся в портах Бердянска и Мариуполя. Утверждается также, что всего в поле зрения украинских пограничников находятся 940 судов, из которых большая часть – это плавсредства, обслуживающие работу портов в Крыму.

Неизвестно, есть ли среди задержанных судов российские.

Ранее в четверг президент Владимир Путин назвал незаконным задержание Украиной российских судов в Азовском море.

Напомним, в этом году Украина задержала судно «Норд» с моряками, которые после входа Крыма в состав России сменили паспорта с украинских на российские. В конце октября семерых членов команды обменяли на нескольких украинских моряков.

В августе глава Росрыболовства Илья Шестаков заявлял, что Украина не соблюдает договор с Россией о совместном использовании Азовского моря для рыбной ловли.