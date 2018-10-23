Украина выставила захваченное российское судно на аукцион

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений(АРМА), устроило аукцион на захваченное российское судно «Норд».

«Норд» продадут с помощью площадки OpenMarket, принадлежащей украинскому предприятию СЕТАМ. Об этом говорится на сайте организации.

Начальная цена лота составила 1,6 млн гривн. Потенциальные покупатели могут в течение 15 дней подать заявки на лот, произвести взнос и принять участие в торгах.

Судно было задержано в марте 2018 года. После этого у экипажа отняли паспорта, выданные им в Крыму.

Владелец захваченного судна планировал вернуть себе имущество с помощью иска в международный суд.