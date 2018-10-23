Владелец судна «Норд» нашел способ его возвращения

Владелец захваченного Украиной судна «Норд» планирует добиться его возвращения через международный суд, сообщила представитель керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

«Каких-то деталей по сегодняшней информации о передаче судна у нас нет... Решением недовольны, считаем политизированным, будем подавать в международный суд, чтобы вернуть его», – цитирует Шевелеву РИА «Новости».

Тем временем «Норд», которое планируют выставить на аукцион, оценили в более 1,5 млн гривен (53,4 тыс. долларов), сообщили в Телевизионной службе новостей.

«Почти 60 тыс. долларов. Это немного для такого судна, я думаю, что торги покажут его истинную стоимость. Переименовывать – это вопрос уже к новому собственнику, я думаю», – сказал генеральный директор госпредприятия-организатора торгов «СЕТАМ» Виктор Вишнев.

По данным телеканала, судном уже интересуются несколько покупателей. Аукцион пройдет через месяц.

В пятницу украинская так называемая прокуратура «автономной республики Крым» передала российское судно «Норд» Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В сентябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Киев отпустит экипаж судна «Норд» только если они получат украинские паспорта.

В августе было завершено досудебное расследование уголовного дела в отношении капитана российского рыболовецкого судна «Норд». Его обвиняли в нарушении порядка въезда и выезда из порта «Керчь» в Крыму и проведении «незаконного рыбного промысла в Азовском море».

Напомним, в марте на Украине задержали российское рыболовецкое судно «Норд» и отобрали у экипажа судна российские паспорта, выданные в Крыму.