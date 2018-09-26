Киев назвал условие освобождения экипажа судна «Норд»

Киев отпустит экипаж судна «Норд» только если они получат украинские паспорта, однако сами моряки такое предложение считают абсурдным, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Моя украинская коллега Людмила Денисова озвучила позицию Украины, что передвижение и возвращение в семью моряков «Норда» возможно только в том случае, если они получат украинские паспорта», – передает ее слова «Интерфакс».

По ее словам, моряки считают это абсурдом, так как они являются гражданами России и суд признал их паспорта законными. Менять свое гражданство они не намерены. Удержание экипажа на Украине она назвала «бесчеловечным».

Напомним, экипаж «Норда» состоит в основном из крымчан, у которых есть только российские паспорта. Москва предлагает обменять задержанных Россией украинских рыбаков с судна «ЯМК-0041» на российских моряков с «Норда».

В начале сентября Москалькова назвала абсурдным и бесчеловечным удержание экипажа «Норд» на Украине.