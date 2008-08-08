Москалькова: Удержание Киевом моряков «Норда» абсурдно и безнравственно

«Искусственное удержание их из принципиальных соображений, чтобы они прошли по паспортам Украины, которых у них нет, выглядит абсолютно абсурдно и безнравственно по отношению к людям», – заявила газете ВЗГЛЯД уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по поводу ситуации с российскими рыбаками с судна «Норд», которое удерживается киевскими властями.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала «полным абсурдом» заявление своей украинской коллеги Людмилы Денисовой о том, что моряки судна «Норд» являются гражданами Украины и поэтому не могут быть обменяны на задержанных Россией украинских рыбаков с судна «ЯМК-0041».

«Эти семь рыбаков имеют на руках паспорта граждан России. Являются гражданами России. В связи с оспариванием этого вопроса украинской стороной они обратились в суд города Киева. И суд вынес решение о том, что паспорта этим гражданам выданы законно и обоснованно, они являются легитимными и действующими», – сказала Москалькова.

По ее словам, документов, подтверждающих другое гражданство, нет, и «этот вопрос тоже был предметом обсуждения в суде». «Даже если бы у них было гражданство Украины, какое есть моральное и законное право не дать людям с документами, удостоверяющими их личность, возможность вернуться домой в семью?» – подчеркнула омбудсмен.

Москалькова отметила, что если бы у рыбаков было двойное гражданство, то и в таком случае «украинская сторона должна была бы способствовать всеми возможными методами и инструментами вернуться людям на свое постоянное место жительства». «Их постоянное место жительства – Крым. Их семьи находятся в Крыму. Искусственное удержание их из принципиальных соображений, чтобы они прошли по паспортам Украины, которых у них нет, выглядит абсолютно абсурдно и безнравственно по отношению к людям», – считает собеседница.

Москалькова пообещала сделать все возможное, чтобы помочь морякам. Кроме того, она сообщила, что еще накануне обратилась к правоохранительным органам Украины, в частности к генпрокурору, с просьбой помочь «взаимно вернуться украинским морякам, которые находятся в Крыму, и российским морякам, которые находятся в Киеве». Но ответа так и не последовало. Кроме того, она обращалась к генсекретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, верховному комиссару ООН по правам человека и ряду других международных структур.

«Руководство российских правоохранительных органов сказало, что никаких препятствий со стороны пограничников не будет при одновременном действии, когда одни моряки уходят к себе домой в Киев, а другие – к себе домой в Крым. Но вчерашний наш разговор закончился тем, что рыбаков, находящихся в Киеве, могут выпустить только по паспортам Украины. Денисова пыталась встретиться с российскими рыбаками, они отказались, сказав, что если у нее есть какие-то вопросы, то она может обратиться к их адвокату», – сообщила она.

Москалькова добавила, что в Киеве встречалась с рыбаками и видела, что люди «доведены до отчаяния». «Каждый может жить там, где он считает нужным, и иметь то гражданство, которое он считает нужным. Почему же мы препятствуем и заставляем людей поменять гражданство? Люди высказали свою волю», – подчеркнула омбудсмен, добавив, что капитана «Норда» даже не отпустили на похороны родного брата.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова, комментируя предложение Москвы обменять моряков с судна «Норд» на экипаж судна «ЯМК-0041», заявила, что не может обсуждать обмен «одних граждан Украины на других граждан Украины».

Денисова заявила, что готова вести переговоры с Москальковой в любой стране, но «только в формате встречи двух уполномоченных».

Напомним, экипаж «Норда» состоит в основном из крымчан, у которых есть только российские паспорта. Москва предлагает обменять задержанных Россией украинских рыбаков с судна «ЯМК-0041» на российских моряков с «Норда».