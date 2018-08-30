Киев вручил обвинительное заключение капитану «Норда»

Завершено досудебное расследование уголовного дела в отношении капитана российского рыболовецкого судна «Норд», сформулировано обвинение, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

«29 августа, капитану судна «Норд» сообщено об окончании досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению в совершении незаконного занятия рыбным промыслом и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», – сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуроры заявили, что капитан – гражданин Украины – нарушил порядок въезда и выезда из порта «Керчь» в Крыму, проводил «незаконный рыбный промысел в Азовском море».

В ведомстве отметили, что после ознакомления подозреваемого с материалами уголовного дела оно будет направлено суд.

В среду юрист Максим Могильницкий сообщал, что судебные дела о привлечении экипажа судна «Норд» к административной ответственности закрыты.

Во вторник российский омбудсмен Татьяна Москалькова говорила, что Россия поддерживает предложение об обмене экипажа сейнера «Норд» на моряков украинского судна «ЯМК-0041».

Напомним, в марте на Украине задержали российское рыболовецкое судно «Норд» и отобрали у экипажа судна российские паспорта, выданные в Крыму.