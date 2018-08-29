На Украине закрыли дела против членов экипажа «Норда»

Юрист Максим Могильницкий, представляющий интересы рыбаков задержанного Украиной судна «Норд», заявил, что судебные дела о привлечении экипажа к административной ответственности закрыты.

«Нам удалось доказать, что для привлечения к административной ответственности членов экипажа рыболовецкого судна «Норд» нет ровным счетом никаких оснований», – сказал адвокат, передает РИА «Новости».

По его словам, украинские пограничники не сумели доказать незаконность попытки пересечения границы.

«Срок привлечения к административной ответственности тем временем подошел к концу», – заметил Могильницкий. Он добавил, что россиян «фактически заперли на территории Украины и не позволяют вернуться домой».

Во вторник российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что российские власти поддерживают предложение об обмене моряков украинского судна «ЯМК-0041» на экипаж крымского сейнера «Норд».

В марте украинские правоохранительные органы задержали российский сейнер «Норд». В мае у западного берега Крыма по подозрению в браконьерстве было задержано украинское судно «ЯМК-0041».