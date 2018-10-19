Киев изъял захваченное российское судно «Норд»

Украинская так называемая прокуратура «автономной республики Крым» передала российское судно «Норд» Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Украинское ведомство объяснило это решение исполнением постановления Херсонского городского суда. Пресс-служба прокуратуры сообщает, что сейнер «Норд» проходил как вещественное доказательство в уголовном производстве.

«Цель передачи судна – осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов или передачи активов в управление на основании договора управления или распоряжения, или реализации соответствующих активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства», – заявил глава управления прокуратуры «АР Крым» Евгений Комаровский.

В ведомстве отметили, что решение «принято с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории морского порта «Бердянск».

В августе было завершено досудебное расследование уголовного дела в отношении капитана российского рыболовецкого судна «Норд». Его обвиняли в нарушении порядка въезда и выезда из порта «Керчь» в Крыму и проведении «незаконного рыбного промысла в Азовском море».

Напомним, в марте на Украине задержали российское рыболовецкое судно «Норд» и отобрали у экипажа судна российские паспорта, выданные в Крыму.