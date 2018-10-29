В Кремле допустили принятие мер для защиты моряков в Азовском море

Россия может принять меры для защиты интересов своих мореплавателей в Азовском море, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Здесь я сейчас не могу сказать. Безусловно, ситуация внимательно отслеживается, и в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он ответил на вопрос о том, может ли Москва что-то предпринять для защиты российских моряков в Азовском море.

Песков также сообщил, что действия российских пограничников в Азовском море по отношению к украинским судам допустимы, передает ТАСС.

«Нет, это выполняется в строгом соответствии с законодательством, соответствующие проверочные действия допустимы», – ответил он на вопрос о том, санкционированы ли проверки в Кремле.

Напомним, в четверг Украина заявила о задержании 15 судов за заходы в крымские порты. Президент России Владимир Путин указывал на незаконность этих действий.

В Совете Федерации предполагали, что Россия может перекрыть Азовское море для украинских судов.