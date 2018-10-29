В Совфеде пригрозили закрытием Азовского моря для украинских судов

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич не исключил, что Россия может перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства в ответ на задержание Украиной 15 судов, заходивших ранее в порты Крыма.

Клинцевич назвал действия Киева «явным беспределом». Не имеет значения, подчеркнул он, идет ли речь о задержании российских судов или судов иностранных государств – и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма, передает РИА «Новости».

Как подчеркнул российский сенатор, Украина своими действиями сама реально разрывает соглашение об Азовском море, от чего «только она и пострадает».

«Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», – цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Напомним, накануне Украина заявила о задержании 15 судов за заходы в крымские порты.

Москва предупредила об опасности нагнетания ситуации в Азовском море.

Отметим, президент Владимир Путин указал на незаконность задержания Украиной российских судов в Азовском море.