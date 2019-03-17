Посольство России назвало позором шествие легионеров «Ваффен-СС» в Риге

Российское посольство в Латвии осудило мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен СС», прошедшие в субботу, 16 марта, в центре Риги.

«Позор! В центре европейской столицы опять с почестями «маршируют» бывшие легионеры «Ваффен СС» и их приспешники», – говорится в сообщении российских дипломатов в Twitter.

В российском посольстве отметили, что эти события происходят в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

«Что уж удивляться, ведь демонстрация флагов со свастикой во время празднования 100-летия Латвии так и осталась безнаказанной», – добавило посольство.

Напомним, в субботу в центре латвийской столицы прошли мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен СС». На шествие вышли около 1 тыс. человек. Параллельно прошли акции антифашистов, выступивших против марша эсэсовцев и их молодых сторонников-радикалов.

В Риге ежегодно 16 марта проходят публичные мероприятия по случаю дня памяти латышского легиона «Ваффен СС». После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет этот день был официальной памятной датой, однако из-за резкого осуждения со стороны России и Запада власти республики решили исключить его из списка памятных дат.

Москва ранее заявляла, что считает марш в Риге надругательством над памятью жертв фашизма и героизацией преступников-фашистов.