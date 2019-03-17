Посольство России назвало позором шествие легионеров «Ваффен-СС» в Риге

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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»

Сербский доброволец Деян Берич прославился позднее в ДНР под позывным «Деки»Фото: с личной страницы в соц сети
«Мы тогда патрулировали достаточно обширную территорию. Мой район был в Чернореченском каньоне, в ущелье речки Черной. Там мы и увидели эту подозрительную группу – 11 человек. Я позвонил старшему командиру, дал координаты, отследил их», – рассказал газете ВЗГЛЯД сербский доброволец Деян Берич, вспоминая свою службу в ополчении Севастополя в первые дни «русской весны». Подробности...
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Как бороться с украинским подлогом советской истории

У Вятровича отвратительная репутация в научном историческом сообществеФото: UA1/YouTube
Украинский идеолог и «историк» Владимир Вятрович стал фигурантом российского уголовного дела. СК обвиняет его в реабилитации нацизма – и есть за что. Именно Вятрович мухлюет с документами, доказывающими преступления украинских националистов. Однако от действий СК вряд ли будет толк, и с такими людьми надо бороться совсем другими методами. Подробности...
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Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
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Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
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Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
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    Рекорды и достижения русских женщин

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      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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            Посольство России назвало позором шествие легионеров «Ваффен-СС» в Риге

            17 марта 2019, 00:19

            Текст: Ольга Никитина

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            Российское посольство в Латвии осудило мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен СС», прошедшие в субботу, 16 марта, в центре Риги.

            «Позор! В центре европейской столицы опять с почестями «маршируют» бывшие легионеры «Ваффен СС» и их приспешники», – говорится в сообщении российских дипломатов в Twitter.

            В российском посольстве отметили, что эти события происходят в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

            «Что уж удивляться, ведь демонстрация флагов со свастикой во время празднования 100-летия Латвии так и осталась безнаказанной», – добавило посольство.

            Напомним, в субботу в центре латвийской столицы прошли мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен СС». На шествие вышли около 1 тыс. человек. Параллельно прошли акции антифашистов, выступивших против марша эсэсовцев и их молодых сторонников-радикалов.

            В Риге ежегодно 16 марта проходят публичные мероприятия по случаю дня памяти латышского легиона «Ваффен СС». После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет этот день был официальной памятной датой, однако из-за резкого осуждения со стороны России и Запада власти республики решили исключить его из списка памятных дат.

            Москва ранее заявляла, что считает марш в Риге надругательством над памятью жертв фашизма и героизацией преступников-фашистов.


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