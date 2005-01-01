МИД осудил предстоящее шествие ветеранов СС в Латвии

Марш легионеров «Ваффен-СС», запланированный на 16 марта в Латвии, Москва считает надругательством над памятью жертв фашизма и героизацией преступников-фашистов.

«Считаем эту очередную циничную акцию восхваления в Латвии приспешников нацистских преступников надругательством над памятью миллионов павших в борьбе с коричневой чумой», – говорится в опубликованном на сайте МИД комментарии.

Ведомство отметило, что руководство Латвии проводит «пагубную линию на пересмотр итогов Второй мировой войны». По мнению МИД, это идет вразрез с международным правом, в том числе с решениями Нюрнбергского трибунала, и «резко контрастирует с международно-правовыми обязательствами по противодействию неонацистским и ксенофобским тенденциям».

«Призываем международное сообщество в лице правозащитных профильных структур и партнеров Латвии по Евросоюзу обратить пристальное внимание на вопиющие факты воспевания нацизма в Латвийской Республике и дать им должную оценку. К сожалению, пассивность такой реакции лишь провоцирует латвийские власти на шаги по героизации фашистских преступников», – заключили в МИД.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, когда латвийские власти решатся снести памятник советским освободителям.