В Риге состоялось шествие легионеров «Ваффен-СС»

Более тысячи человек вышли на шествие легионеров СС и их сторонников в столице Латвии.

Традиционно 16 марта в Риге проходит шествие участников латышского легиона «Ваффен-СС» и их сторонников. Это мероприятие вызывает недовольство и возмущение со стороны антифашистских организаций всего мира.

Обычно в шествии принимают участие несколько сотен человек, но в этот раз, по данным полиции, на него вышли более тысячи участников с флагами Латвии, Литвы и Эстонии, пишет РИА «Новости».

Демонстранты двигались по маршруту церковь Св. Иоанна – ул. Калькю – площадь Свободы, они также возложили цветы к памятнику Свободы. Однако на площади их ждала группа антифашистов во главе с экс-депутатом Европарламента Татьяной Жданок с плакатами «Они воевали на стороне Гитлера».

В этот день в усиленном режиме работали правоохранительные органы и пограничная служба, которая старалась не допустить приезда иностранных радикалов для участия в шествии.

Напомним, латышский легион СС был создан в годы Второй мировой войны командованием нацистской Германии на территории оккупированной Латвии. А 16 марта 1944 года легионеры вступили в бой с Красной армией у города Остров Псковской области. Позже этот день стал днем легионеров.

Ранее сообщалось, как МИД России отреагировал на это шествие.