Зеленский упростит предоставление гражданства Украины «преследуемым» россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину разработать законопроект, предполагающий упрощенный порядок получения гражданства Украины россиянами, которые «преследуются за политические убеждения».

«Безотлагательно разработать проект закона Украины, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям», – говорится в тексте документа на сайте главы украинского государства.

Упрощенный порядок получения гражданства также предусматривается для лиц, которые «принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины».

В июле президент Владимир Путин подписал указ о расширении категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В ответ в офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства, как второго, для этнических украинцев из дружественных стран.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.

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