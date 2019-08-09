ЕС создает механизмы по вычислению жителей Донбасса с российскими паспортами

Службы Евросоюза создают инструкции для европейских консульств, с помощью которых можно будет выявлять российские паспорта, выданные жителям Донбасса, сообщил источник в структурах ЕС.

«В заключениях июньского евросаммита была выражена крайняя обеспокоенность в связи с принятием указа, который был сочтен противоречащим духу и целям Минских соглашений. Евросовет (саммит) также пришел к выводу, что он готов рассмотреть дальнейшие варианты, включая непризнание этих российских паспортов», – пояснил собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что службы Еврокомиссии и дипломатические службы ЕС «в тесной координации с представительствами ЕС в Москве и Киеве работают над общим руководством для государств-членов и их консульств по идентификации, а также возможному непризнанию этих паспортов, что является компетенцией государств-членов».

Также создаются инструкции по обработке визовых заявлений, поданных в России жителями Донбасса с российскими паспортами, заключил источник.

МИД Украины выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.

Также военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщал, что украинские власти ведут допросы получающих российские паспорта жителей Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.