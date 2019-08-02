На Украине сообщили о допросах получающих российские паспорта жителей Донбасса

К началу августа свыше 13 тыс. жителей Донбасса смогли получить российское гражданство, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«У нас есть полная картина, нами сейчас – в процессе следствия – устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей – это большие цифры... На данный момент мы фактически владеем ситуацией по более 13 тысячах человек – значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения», – сказал прокурор, передает украинское издание «НВ».

Он добавил, что некоторые граждане, которые обратились за получением российского паспорта, были допрошены во время пересечения КПП в Донбассе.

Ранее сообщалось, что украинские власти планируют принять ряд мер, чтобы помешать выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

МИД Украины выражал протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.