Киев решил помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти планируют принять ряд мер, чтобы помешать выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так», – заявил Данилюк в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

На прошлой неделе МИД Украины выразил протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД