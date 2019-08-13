В Госдуме назвали «нелепицей» инициативу Зеленского по предоставлению гражданства россиянам

«Это попытка неуклюжего ответа на наш закон о паспортах для ДНР и ЛНР. Он же прокукорекал тогда: «То же самое сделаем для граждан России». Теперь за слова надо отвечать», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Леонид Калашников, комментируя распоряжение Владимира Зеленского упростить получение украинского гражданства россиянами, которые «преследуются за политические убеждения».

«Поразмышляв Зеленский понял, что принимать закон о гражданстве для всех жителей России – большая нелепица. А если вдруг и вправду захотят, что тогда делать? – заметил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. – В России, когда принимали закон о защите жителей ЛНР и ДНР, понимали, что это принесет определенные материальные издержки государству, придется людей обеспечивать».

«Любое государство, в том числе и Российская Федерация, по закону может облегчить получение паспорта для всех граждан, которые преследуется в своих странах за политические убеждения. В этом нет ничего нового. Но когда подобный закон касается лишь граждан какой-то конкретной страны – это уже личная юридическая новелла Зеленского. Такого нелепицы нет больше ни в одной стране мира», – считает парламентарий.

«К тому же, как известно, на Украине многие уже и так нашли убежище. Те, кто не смог получить гражданства в США или где-нибудь еще», – заключил Калашников.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский поручил кабмину разработать законопроект, предполагающий упрощенный порядок получения гражданства Украины россиянами, которые «преследуются за политические убеждения».

«Безотлагательно разработать проект закона Украины, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям», – говорится в тексте документа на сайте главы украинского государства.

Упрощенный порядок получения гражданства также предусматривается для лиц, которые «принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины».

В июле президент Владимир Путин подписал указ о расширении категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

В ответ в офисе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства, как второго, для этнических украинцев из дружественных стран.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли быть гражданином России и Украины одновременно.

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