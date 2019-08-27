Эксперт оценил кандидатуру Гончарука на пост премьер-министра Украины

«Если Зеленский предложит парламенту кандидатуру Гончарука, то проблем с голосованием не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, комментируя намерение Владимира Зеленского предложить Верховной раде кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины.

«Он прозападно настроенный либерал, ориентированный в значительной мере на реформы Петра Порошенко. Какую-то часть этих реформ Алексей Гончарук, безусловно, ранее поддерживал. Он выходец из такой структуры, как «Офис эффективного регулирования» (BRDO – Better Regulation Delivery Office – независимый экспертно-аналитический центр, созданный по инициативе министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров), которая работала в том числе и на грантовых программах», – рассказал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, Гончарук является «внешним игроком» в команде президента, которого «привели к Зеленскому».

«При таком премьере стоит ожидать, в той или иной мере, модифицированного продолжения реформ Петра Порошенко. Но надо понимать, что влияние фигуры премьер-министра будет не очень высоким в силу огромных рейтингов президента и в силу тотальной зависимости политической системы от Зеленского», – подчеркнул собеседник.

«И если новый президент Украины реально предложит парламенту Гончарука, то проблем с голосованием в пользу этой кандидатуры не будет», – заключил Бортник.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить Верховной раде назначить на должность премьер-министра заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука.

Согласно украинским источникам, в среду Зеленский и руководство его офиса проведет собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

«Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента, и он несет ответственность. Так воспринимает общество», – объяснил источник.

Ранее были названы шесть кандидатов на пост премьера Украины.

Также накануне Зеленский заявил, что в стране «все бы хотели» видеть на посту министра инфраструктуры основателя американской компании SpaceX Илона Маска.