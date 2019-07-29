Названы шесть кандидатов на пост премьера Украины

Список претендентов на пост председателя правительства Украины состоит из шести фамилий. Источник российских СМИ, близкий к офису президента Украины, сообщил о планах сформировать профессиональное технократическое правительство, полностью лояльное главе государства.

По информации источника газеты «Коммерсант», на пост премьер-министра Украины рассматриваются замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, секретарь Совбеза Александр Данилюк, глава наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айварас Абромавичус, а также глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Издание сообщает, что в течение последних недель президент Украины Владимир Зеленский и руководители его офиса вели постоянные переговоры с потенциальными премьерами. По информации источника, по итогам этих бесед два кандидата оказались на грани вылета из шорт-листа претендентов на пост премьера. Фамилии этих претендентов не раскрываются.

На ваш взгляд Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России? Он начнет выстраивать диалог с Россией

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Подчеркивается, что впервые в современной истории Украины партия действующего президента получила возможность сформировать правительство без оглядки на требования других партий и в офисе Владимира Зеленского хотят использовать все выгоды этой парламентской монополии.

Украинские СМИ считают Гончарука одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы кабмина. До Майдана он работал в частных юридических фирмах, в том числе западных, а в 2014 году впервые попробовал себя в политике. Гончарук возглавил список партии «Сила людей», которая набрала всего 0,11% голосов и не была представлена в Верховной раде. Вскоре после победы Зеленского на президентских выборах его назначили заместителем главы офиса нового главы украинского государства.

Между тем, как сообщалось ранее, американское правительство хочет видеть премьер-министром Украины человека, независимого от Зеленского. По информации СМИ, в Вашингтоне делают ставку на Рашкована.

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