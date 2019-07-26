Стали известны требования США к фигуре нового премьера Украины

Американское правительство хочет видеть премьер-министром Украины человека, независимого от президента страны Владимира Зеленского, сообщил источник в политических кругах.

После визита в Украину специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера источник сообщил, что новым главой украинского правительства должен быть человек, который будет прислушиваться к рекомендациям Запада, передает «Страна».

«На Банковой хотят видеть премьером управляемого Алексея Гончарука (сейчас - заместитель главы Офиса президента). Американцам это не нравится. Они хотели бы видеть премьером человека формата Рашкована (заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ) - понятного им, но при этом способного говорить «нет» президенту и его Офису. Но такой подход не нравится Зеленскому. Поэтому не удивлюсь, если премьером выдвинут не Рашкована и не Гончарука, а кого-то третьего», – говорит источник.

Также отмечается, что власти США хотят минимизировать влияние олигарха Игоря Коломойского.

Ранее украинские СМИ сообщили, что главным претендентом на должность правительства Украины является замглавы офиса президента страны Алексей Гончарук.

Напомним, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную раду стала лидером в большинстве областей, кроме Донецкой, Луганской и Львовской.

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