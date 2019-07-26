Партия «Слуга народа» победила в большинстве областей Украины

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную раду стала лидером в большинстве областей, кроме Донецкой, Луганской и Львовской, следует из данных ЦИК Украины.

«Слуга народа» одержала победу на 130 из 199 мажоритарных округов, соответственно, приведет по ним в парламент 130 депутатов, следует из данных ЦИК Украины.

Между тем, на подконтрольной Киеву территории Донбасса победила «Оппозиционная платформа – За жизнь», набрав в Донецкой области 43,41%, а в Луганской –49,83%. На втором месте в этих областях «Слуга народа» с результатом 27,19% голосов в Донецкой области и 28,83% – в Луганской. Также тут получили высокие результаты «Оппозиционный блок» и «Партия Шария».

Партия «Голос» лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Вакарчука опередила «Слугу народа» во Львовской области, набрав 23,09% против 22,03%. На третьем месте – «Батькивщина».

Ранее ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду, которые уже называют уникальными и даже шокирующими. Кандидаты партии Зеленского смели всю старую политическую элиту и смогли получить абсолютное большинство в парламенте. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто все эти люди, почему они победили, и действительно ли Зеленский сможет на них теперь положиться.

Между тем украинский медиаэксперт и блогер, создавший собственную политическую партию, Анатолий Шарий в интервью газете ВЗГЛЯД предположил, что новая Рада не продержится до конца срока.

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