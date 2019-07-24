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24 июля, среда  |  Последнее обновление — 11:06  |  vz.ru
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Экономисты разглядели приближение мирового кризиса

Мировой кризис подходит вплотнуюФото: Damir Sagolj/Reuters
Мировой экономический кризис уже на пороге. Напряженность в мировой торговле может перерасти в экономический спад к концу 2019 года. Такой прогноз сделало российское Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА). Признаков надвигающейся беды все больше, а апокалипсические прогнозы теперь не выглядят такими уж невероятными. Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Анатолий Шарий: Новая Рада не продержится до конца срока

«Думаю, что многие избиратели очень скоро поймут, что именно они сделали», – заметил ШарийФото: из личного архива
Благодаря партии Зеленского в Верховную раду попало много людей, не имевших прежде никакого отношения к политике. Они станут горьким разочарованием для избирателей уже в самое ближайшее время. Такое мнение высказал в интервью газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт и блогер, создавший собственную политическую партию, Анатолий Шарий. Он рассказал, как будет дальше развиваться ситуация на Украине. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Громкий голод оппозиции

Максим Соколов, публицист
Необходимым условием для успешного голодного протеста является абсолютная вера публики в то, что голодовка – это всерьез. Люди не очень любят, когда их держат за болванов. Поэтому мало кто всерьез воспринимает голодовку Соболь. Подробности...
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Девятый круг ада для одноразовых

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня нам кажется, что предатели Родины – это что-то из прошлого или голливудских боевиков. Что-то, что не имеет отношения к нашей ежедневной реальной жизни. Мы слишком расслабились. И тут появилась возможность вылечиться от излишней наивности. Подробности...
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Плохим танцорам избирком мешает

Александр Брод, Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Московские выборы обретают какие-то странные формы: кандидаты, которых не зарегистрировали, пытаются надавить на избиркомы и общественность митингами и протестами. В Центризбиркоме справедливо считают, что так делать нельзя. Подробности...
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      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
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              Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?

              Анатолий Шарий: Новая Рада не продержится до конца срока

              «Думаю, что многие избиратели очень скоро поймут, что именно они сделали», – заметил Шарий   24 июля 2019, 11:00
              Фото: из личного архива
              Текст: Алексей Нечаев

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              Благодаря партии Зеленского в Верховную раду попало много людей, не имевших прежде никакого отношения к политике. Они станут горьким разочарованием для избирателей уже в самое ближайшее время. Такое мнение высказал в интервью газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт и блогер, создавший собственную политическую партию, Анатолий Шарий. Он рассказал, как будет дальше развиваться ситуация на Украине.

              Подсчитано почти сто процентов голосов на выборах в Верховную раду, и более чем очевидно, что сюрпризов уже не будет – партия Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует с большим отрывом. За нее проголосовало более 43 процентов украинцев, пришедших на выборы.

              Формально партия «Слуга народа» существует с 2016-го, но фактически проект заработал в конце прошлого года после решения Зеленского баллотироваться в президенты. И, как отмечают эксперты, бренд «партии Зе» стал хорошей франшизой для тех, кто решил податься в законодатели. Так, владелец завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев проиграл округ в родном Запорожье свадебному фотографу Сергею Штепе, баллотировавшемуся от «Слуги народа». Аналогичным образом один из влиятельных функционеров блока Порошенко Александр Третьяков уступил киевскому ресторатору Николаю Тищенко. А бывший глава ЦИК Сергей Кивалов проиграл в своем одесском округе владельцу пиццерии Алексею Леонову. Как нетрудно догадаться, эти начинающие политики баллотировались от «Слуги народа».

              Не всем новым политическим силам удалось пробиться в новый парламент. Среди них – партийный проект медиаэксперта и известного блогера Анатолия Шария, известного оппонента прошлой власти. Но и Партия Шария, которую зарегистрировали лишь в июне, набрала на выборах лишь немногим меньше «Оппозиционного блока», обогнала «Гражданскую позицию» экс-министра обороны Анатолия Гриценко и «зажигавшую» на Майдане националистическую «Свободу». Газета ВЗГЛЯД поговорила с Анатолием Шарием о новых лицах в украинской политике и о том, чего от них можно будет ожидать.

              ВЗГЛЯД: Анатолий Анатольевич, как вы оцениваете результаты выборов в Раду?

              Анатолий Шарий: Итоги выборов я оцениваю в целом позитивно. Из негатива есть только то, что в парламент прошли две силы, которые не должны были там оказаться. Однозначно там не должен был оказаться Петр Порошенко с его «Европейской солидарностью». Хотя то, что его электоральная поддержка с надутых 25% села до 8%, не может не радовать.

              И в Раде, конечно же, не должен был оказаться возглавляемый недалеким человеком «Голос», который является голым и пустым олигархическим проектом. По всей видимости, отдельные люди, которые уже не могут поддерживать Порошенко, решили поддержать Святослава Вакарчука, но это тоже странный выбор.

              Еще я бы отметил то, что явка была крайне маленькой. Это историческая «неявка», потому неизвестно, насколько объективно отображено волеизъявление украинского народа.

              ВЗГЛЯД: Как бы вы объяснили столь высокий результат партии «Слуга народа», особенно по мажоритарным округам? Вам не кажется это странным?

              А. Ш.: Нет, абсолютно не кажется странным. Сейчас народ голосует не за людей, а голосует за два слова – «Слуга народа». Это тоже в определенной мере характеризует зрелость избирателя. Ну а партия Зеленского просто использует ту инерцию, которую они получили после президентских выборов.

              Известны случаи, когда свадебный фотограф или стоматолог появился в политике два дня назад, просто купил франшизу партии, повесил один билборд, до этого округом никак не занимался – и все, он народный депутат.

              Мне кажется, это очень тупо выглядит. Хотя я знаю людей, которые реально работали в своих округах, выбивали для них бюджеты, которые расходовали с умом, что-то строили... Но потом появляется человек из ниоткуда, ставит кособокий борд – и выигрывает выборы.

              Я думаю, те люди, которые таким образом избрали себе депутатов, очень скоро поймут, что они сделали.

              ВЗГЛЯД: Как бы вы в таком случае оценили перспективы политической ситуации в стране?   

              А. Ш.: Я допускаю, что будет создана «монокоалиция», состоящая из партии Зеленского. Потом будет создан кабинет министров Зеленского, и все силовики тоже будут от Зеленского. И если у него что-то не будет получаться, если он не сможет выполнять своих предвыборных обещаний – он не сможет кого-либо обвинить в этом. Теперь ответственность за все происходящее в стране лежит четко на Зеленском.  

              ВЗГЛЯД: А как вы оцениваете результат своей партии?

              А. Ш.: Мы первая в истории проукраинская партия, которая работает без поддержки олигархов. И наши возможности во многом были ограничены. Социологические службы на протяжении всей избирательной кампании давали нам 0,9% поддержки, а некоторые СМИ открыто называли нашу партию «статистической погрешностью». Таким образом они пытались занизить наши реальные рейтинги в сознании людей.

              Когда же им пришлось выдать результаты экзитполов, они назвали цифры в районе 3,2–3,4%, но нам было понятно, что этот процент должен быть выше. Например, в Одессе у нас было 15% по всем опросам, в других городах тоже были хорошие рейтинги. Но есть села, в которые мы просто не смогли и не успели попасть.

              На этом фоне та же Радикальная партия Олега Ляшко и другие партии несколько лет получали государственное финансирование – а это огромные деньги – и тратили их на членов участковых и окружных избирательных комиссий. А дальше схема проста: один из членов комиссии идет к оплаченному представителю того же Ляшко с протоколами, и уже на этапе внесения результатов в компьютер – я уверен в этом – наши голоса перекочевали к другим силам.  

              ВЗГЛЯД: Выходит, победу у вас украли?

              А. Ш.: Да, некоторые утверждают, что у нас «спионерили» победу.

              Значит нам следовало сильнее работать на местах и брать хотя бы 10%. И если бы у нас украли 5% – мы бы все равно прошли в Раду. А сейчас чего уж кулаками махать. Хотя я бы с удовольствием проверил протоколы комиссий с «мокрыми» печатями (имеются в виду подлинные оттиски печатей – прим. ВЗГЛЯД). Думаю, у нас было где-то в районе 5%, после чего нас «спустили» до 2,23%.

              ВЗГЛЯД: Есть ли у вас, как у руководителя партии, планы по участию в следующих выборах в Раду или в местные советы?

              А. Ш.: Посмотрим. Сейчас нам хорошо известны наши ошибки и слабые места. Мы знаем, над чем нужно поработать для улучшения результатов. К тому же

              я не думаю, что Рада нового созыва продержится до конца своего срока.

              Потому наверняка мы попробуем принять участие в следующих парламентских выборах.

              Что касается выборов в местные советы – мы знаем, что нас поддерживает большое количество людей в крупных городах Украины и в Киеве. Это было видно по акциям с красными шариками, которые мы проводили. Да, ЦИК Украины нарисовал нам странные результаты и седьмое место по Киеву, но мы что-то не знаем реальных киевлян, которые бы действительно голосовали за партию Ляшко и за «Голос».

              Потому, я думаю, в городах Донбасса, в Харькове, Днепре, Запорожье, Киеве и многих других городах мы еще поборемся за победу на выборах.


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