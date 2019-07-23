Взгляд
23 июля, вторник  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
Разделы

Россия не готова к наплыву китайцев

Китайские туристы - самые желанные для экономики страныФото: Александр Кулебякин/Интерпресс/ТАСС
К китайским туристам сложилось непростое отношение – они ходят толпами, шумят. На Байкале жалуются на горы мусора от них, а в Кремле застали китайца, справляющего нужду. Есть мнение, что наш бюджет не получает от китайских туристов ни копейки – за все уплачено в Китае, а покупки здесь они совершают через свою платежную систему. Что делать России с этим миллионом туристов в год? Подробности...
Перейти а раздел…

«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
Перейти а раздел…

Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
Перейти а раздел…

Для Зеленского пришло время испытания Донбассом

Владимир Зеленский получил контроль над всей украинской властью Фото: TATYANA ZENKOVICH/EPA/ТАСС
Владимир Зеленский получил абсолютную власть над Украиной. Его партия «Слуга народа» не просто выиграла парламентские выборы, но и впервые в истории Украины получила абсолютное большинство мест в Верховной раде. Через месяц Зеленский получит полный контроль над парламентом и сможет сформировать свое правительство. Но именно с этого момента в его президентской карьере и начнутся настоящие сложности. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Парламент никому не известных людей

Глеб Простаков, журналист
Эту партию в большой игре за власть на Украине выиграл Игорь Коломойский. Но почти неограниченную власть, которую подарили главному «хорошему парню», Владимиру Зеленскому, президентские и парламентские выборы, еще нужно переварить. Подробности...

Русских на Западе любят из-за хакеров

Антон Крылов, журналист
Несмотря на то, что «Группа крови», исполненная «Металликой», – это стандартный ход группы в любой стране, всплеск интереса к России в англоязычном, то есть глобальном, культурном пространстве – это не подлежащий сомнению факт. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Genesis G80 наступает на пятки немцам

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Genesis достаточно молодой игрок на рынке премиальных автомобилей и вряд ли он перетянет на себя всех поклонников немецких брендов. Но люди, выбирающие между комфортом и разумной тратой денег – его целевая аудитория. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Выборы в Верховную раду: главные итоги

    Почему Турции вместо F-35 лучше купить Су-35

    Чем Франция обязана России

      Перейти а раздел…

      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
      Подробности...

      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
      Подробности...

      Российские звезды показали свою старость

      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?
          • Он начнет выстраивать диалог с Россией

          • Он продолжит антироссийскую линию Порошенко

          • Он еще более усилит политику русофобии

          Готовы ли вы расстаться с бумажным паспортом и перейти на электронный?
          • Да, паспорт-книжка — это прошлый век

          • Нет, паспорт должен сохраниться в нынешнем виде

          • Пусть существуют два вариант одновременно

          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны ответило на обвинения Южной Кореи
              На выборах в Раду партия Порошенко опустилась на четвертое местоСпасший девочек при пожаре в детском лагере мальчик впал в комуПушков ответил Турчинову на слова о «рабстве» украинцевЮжная Корея выразила протест России
              Лидер «Слуги народа» исключил амнистию для ополченцев ДонбассаПриток мигрантов в Россию обновил десятилетний максимумHuawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в СШАОгромный пельмень выловили из озера в Благовещенске
              Стало известно о планах Порошенко «расшатать» УкраинуПредложено сузить места для парковки автомобилейСтало известно о еще трех тайных тюрьмах СБУНазвана причина исполнения группой Metallica песни Цоя

              «проблема для всей Европы»


              В Германии испугались сближения России и Украины

              «что можно, а что – нет»


              Вакарчук призвал принять «закон о сосуществовании» с Россией

              «выиграть войну за неделю»


              Трамп рассказал о возможности стереть Афганистан с лица земли

              Видео

              выборы в Раду


              Украина устала от героев Майдана

              ближний восток


              Россию втягивают в танкерную войну

              образ жизни


              Америка проиграла войну с сексуальными домогательствами

              рынок газа


              Польша помогает России с «Северным потоком – 2»

              викторина


              Знаменитые цитаты о России — фейк или не фейк?

              Хуторская мова


              Валерий Коровин: По заветам товарища Кагановича

              Свои чужаки


              Анна Долгарева: Ненависть превращает нас в озлобленных собак

              Американское прилунение


              Дмитрий Юрьев: Секта «налунунелетальщиков» и всемирный поход гендерастов

              на ваш взгляд


              Итоги выборов в Верховную раду дали Зеленскому верховную власть в стране. Как это повлияет на его политику по отношению к России?

              Для Зеленского пришло время испытания Донбассом

              Владимир Зеленский получил контроль над всей украинской властью    23 июля 2019, 10:30
              Фото: TATYANA ZENKOVICH/EPA/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Владимир Зеленский получил абсолютную власть над Украиной. Его партия «Слуга народа» не просто выиграла парламентские выборы, но и впервые в истории Украины получила абсолютное большинство мест в Верховной раде. Через месяц Зеленский получит полный контроль над парламентом и сможет сформировать свое правительство. Но именно с этого момента в его президентской карьере и начнутся настоящие сложности.

              Первые два месяца своего президентства Владимир Зеленский царствовал, но не правил – на Украине полномочия парламента больше президентских, и без контроля над Радой глава государства может руководить только силовиками, да и то с оговорками.

              Вся история независимой Украины – это история коалиций. Никогда у главы государства не было не то что конституционного (две трети), но и абсолютного большинства в парламенте. Поэтому создавались и разрушались коалиции, президент формировал правящее большинство, позволяющее ему формировать правительство. Но всегда это была шаткая ситуация, особенно если нужно было принимать конституционные законы, для которых необходимы две трети.

              Сильные позиции в парламенте были у Виктора Януковича, опиравшегося на «Партию регионов», которая имела в парламенте относительное большинство, хотя и ему приходилось искать союзников. Но все кончилось переворотом февраля 2014-го и развалом партии.

              Порошенко правил, опираясь на коалицию. Но 21 июля выборы в девятую Верховную раду поставили точку в коалиционной главе политической истории постсоветской Украины.

              Отныне президент, правительство и парламент будут управляться из единого центра.

              Пока этим центром является Игорь Коломойский. Но даже если он не удержит контроль над Зеленским, все равно революционный характер изменений в принципах функционирования украинской власти налицо.

              Что к этому привело? Тотальное банкротство всего украинского политического класса – он проиграл еще в 2014-м, но еще пять лет правил страной. Сейчас половина партий, представленных в Раде восьмого созыва, не прошли пятипроцентный барьер, а некоторые получили почти в двадцать раз меньше, чем у них было (как партия мэра Львова Садового «Самопомощь»).

              Из ветеранов политических битв удержалась только Юлия Тимошенко. Но и ее восемь процентов нельзя назвать хорошим результатом для человека, в свое время дважды выходившего в финал президентской гонки. Столько же набрала и партия Петра Порошенко. Но он, хотя и давно уже присутствует в украинской политике, все-таки до 2014 года был на вторых-третьих ролях, и именно в силу этого, как свежий человек, и был пять лет назад избран президентом.

              Партия Медведчука – Бойко, сформированная отчасти из осколков «Партии регионов», получила 13 процентов. Но в ней как раз собрались политики, противопоставляющие себя постмайданной элите, так что голосование за них во многом носило протестный характер, подчеркивало необходимость налаживания отношений с Россией. А все остальное взял Владимир Зеленский.

              Его партия хотя и получила по спискам 43 процента, но за счет непрошедших барьер партий проведет в Раду ровно половину от партийной части – 122 из разыгрывавшихся 225 мест. Кроме того, партия Зеленского сумела провести по округам еще больше депутатов: сейчас речь идет о 127 (и это из 199 округов – то есть почти две трети). Таким образом, у Зеленского будет 249 мандатов. А учитывая, что часть из 49 прошедших в Раду самовыдвиженцев непременно примкнет к победителям, получается тотальный контроль.

              Для получения конституционного большинства в 300 голосов Зеленский сможет блокироваться то с одними, то с другими, то с прозападными, то с пророссийскими фракциями. Если нужно будет принять законы об амнистии Донбассу – «Оппозиционная платформа» с ее 44 депутатами обеспечит нужное большинство. Если нужно подать сигнал о верности курсу на евроинтеграцию или сделать жест в сторону США – к его услугам будут 27 бойцов Порошенко, 25 тимошенковских и 20 человек из «Голоса» Вакарчука, нового фаворита американцев (человека, которого хотели выдвигать в президенты еще до появления в игре Зеленского – но передумали). Но что будет теперь делать Зеленский – с таким-то счастьем?

              Для начала он консолидирует власть – то есть начнет масштабную кадровую чистку. Люстрация всех высших чиновников постмайданного периода, свое правительство, набранное из условных технократов, назначение своих губернаторов и чистки на местах, попытки выстроить жесткую вертикаль власти, передел собственности и активов, в первую очередь в пользу Коломойского, но без излишества (то есть возвращение того, что тот потерял, но не превращение его в откровенного «хозяина всея Украины»). Понятно, что элиты как региональные, так и киевский политикум будут сопротивляться, но у Зеленского есть два козыря.

              Первый – умение Коломойского разводить и стравливать других олигархов, с кем-то договариваться, кого-то устранять.

              Второе и самое важное – огромный кредит доверия, выданный избирателями Зеленскому как на президентских, так и на парламентских выборах. Конечно, это доверие и поддержка являются лишь оборотной стороной разочарования и недоверия к традиционной политической элите. Ну так на первое время ничего другого для оправдания жестких действий и не нужно. В открытую сопротивляться Зеленскому испугаются, при этом понимая, что кавалерийским наскоком ему все равно ничего не добиться. В любом случае ему придется менять одних чиновников на других, а любой чиновник на Украине относится к чьему-то клану или команде.

              Олигархическо-местечковый режим, то есть сращивание магнатов с региональными элитами – это суть украинской власти. Понятно, что ей недоволен народ. Но даже если бы Зеленский действительно хотел бы снести эту систему, у него бы ничего не получилось. Потому что где брать кадры – не в правительство даже, а в те же регионы. А там все схвачено, и без контроля над областями все принимаемые в Киеве решения повиснут в воздухе. Конечно, можно прислать киевских «комиссаров». Но, во-первых, где взять столько «ничейных», то есть не слуг того или иного олигарха. А, во-вторых, этих «комиссаров» местные кланы легко съедят.

              Но кадровая проблема – не единственная для Зеленского. Он начнет политическую реформу – уберет неприкосновенность с депутатов Рады, в целом ослабит роль парламента. Коалиция ему не нужна, а его партия состоит из людей, всем обязанных ему лично, точнее его популярности. Поэтому Рада одобрит то, что он предлагает, и не будет ставить палки в колеса. Технически у него для этого все есть – голосов хватит.

              Но построение Рады не приведет к тому, что привычки украинского политикума изменятся. Они все равно будут кричать, взывать к улице, проклинать правительство и президента, искать кругом измену и предательство. Да, теперь это будет уделом меньшинства, причем постепенно все больше маргинализирующегося. Но для создания телевизионной картинки и этого достаточно. Не говоря уже о том, что за бортом Рады впервые за долгие годы остались партии радикальных националистов – того же Олега Ляшко, которым не остается ничего другого, кроме как развивать бурную уличную активность.

              Конечно, это не может остановить Зеленского. По крайней мере до того момента, пока у него есть не только парламентское большинство, но и высокий рейтинг среди населения, то есть в ближайший год уж точно. Но проблема в том, что для сохранения рейтинга и изменения ситуации на Украине нужно идти на чрезвычайно непопулярные у послемайданного политического класса шаги. В первую очередь – на снижение напряженности в отношениях с Россией и прямые переговоры с Донбассом.

              У Зеленского нет альтернативы этому пути. Но как только он начнет движение в эту сторону, его не просто обвинят в предательстве. Ему попытаются устроить новый Майдан.

              Без особых шансов на успех, но очень шумный и, главное, обостряющий и так напряженную (а она станет такой, как только Зеленский начнет кадровые чистки) ситуацию в стране.

              Понимая это, Зеленский будет действовать крайне осторожно, аккуратно. Попытается вначале свалить ответственность на Запад – устроить встречу в «нормандском формате», чтобы осветить ей свои дальнейшие действия в отношении Донбасса. Но проблема в том, что ни Меркель, ни Макрон (успех которого на выборах 2017 года повторил Зеленский – ведь тогда Макрон, почти новичок в политике, выиграл сначала президентские, а потом и парламентские выборы, установив контроль над парламентом) не могут ничем помочь украинскому президенту. Посоветовать ему пойти на переговоры с Донецком и Луганском? Ну да, но это будет выглядеть, как прямая уступка Европы Путину. Ведь наш президент постоянно призывает Киев именно к этому, напоминая еще и про то, что Запад должен заставить украинские власти пойти на такой диалог.

              Чтобы не говорилось на «нормандской четверке», Зеленскому придется самому брать на себя ответственность за диалог с Донбассом и за последующую жесткую политическую обструкцию со стороны политикума. Он, конечно, может оттягивать время, но уже через несколько месяцев будет поздно.

              Никакие внутренние реформы на Украине (если он действительно их хочет) невозможны без смягчения ситуации на «российском фронте», то есть без перевода темы отношений с Россией из истерическо-манипулятивной в спокойную и рассудительную. Продавать Западу «Украину-антиРоссию» уже не получается и опасно для самого Киева – нужно понять и принять это. Именно этого ждут от «Слуги народа» его избиратели.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............