На выборах в Раду обработали 80% протоколов

После обработки 80,05% протоколов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» продолжает удерживать лидерство на парламентских выборах, следует из данных на онлайн-табло ЦИК.

За партию действующего президента проголосовали 42,83% жителей Украины, передает РИА «Новости».

Второе место с 12,98% голосов занимает партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – За жизнь». На третьем оказалась партия бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 8,33% голосов.

Следом расположились партии «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,09% голосов) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,08%).

Внеочередные выборы в парламент прошли на Украине в воскресенье и, несмотря на нарушения, признаны состоявшимися.