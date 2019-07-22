Глава наблюдателей ОБСЕ сообщил о недостатке транспарентности на украинских выборах

Глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ за выборами в украинский парламент Альберт Йонсон заявил, что выборам не хватило транспарентности.

«Предвыборная борьба характеризовалась различными нарушениями: неравными возможностями и недостатком единых правил игры, а также недостатком транспарентности выборного процесса», – сказал Йонсон, передает РИА «Новости».

В миссии отметили, что главное препятствие для прозрачного и истинно демократического процесса на Украине сокрыто в «мажоритарном компоненте избирательной системы» и в финансировании предвыборных компаний.

«Фактором негативного влияния является ситуация со СМИ», – отметил глава миссии.

Он пояснил, что украинская пресс разделена по приверженности политическим течениям, а владельцами СМИ являются в большинстве своем влиятельные бизнесмены и политические игроки.

Йонес подчеркнул, что редакторская политика этих средств массовой информации служит исключительно интересам их владельцев, что подрывает независимость СМИ и доверие к ним населения.

Глава миссии добавил, что государственные СМИ не получают достаточно финансирования, потому не могут составить конкуренцию частным.

Ранее глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель заявил, что избирательная кампания стала рекордной по числу фактов незаконной агитации.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.