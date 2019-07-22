Депутат Рады: Цунами по фамилии Зеленский смыло всю старую элиту

«Итоги голосования говорит о том, что политики прошлых лет просто уже всем надоели. Люди устали от фальши, от лжи, от пустых обещаний. Но возможно, скоро наступит разочарование», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский, комментируя прошедшие выборы в украинский парламент.

«Выборы были особенными», – отметил депутат действующей Верховной рады Вадим Новинский, который, по сообщениям украинской прессы, победил в своем одномандатном округе, и прошел в парламент нового созыва. По оценке собеседника, важным отличием нынешнего голосования было то, что фактически не работал административный ресурс.

Не работал тот способ, «когда относительно бывшая власть в лице Порошенко пыталась через областные и районные администрации, через правоохранительные меры повлиять на волеизъявление граждан, и фальсифицировали выборы через сами избирательные комиссии», сказал Новинский.

«Те правила, которые были раньше, больше не работают. Цунами по фамилии Зеленский смыло всю старую элиту», – отметил собеседник. Усталостью и разочарованием от прежней властью объясняется и то, что в новый парламент не попало множество политиков, получивших известность при Порошенко, подчеркнул депутат Рады.

Напомним, что в новый парламент не прошли: Олег Ляшко и весь список Радикальной партии, Надежда Савченко, Дмитрий Ярош, бывший комбат Семен Семенченко, фактический инициатор Евромайдана Мустафа Найем и многие другие.

«Это говорит о том, что те политики прошлых лет просто уже всем надоели. Люди устали от фальши, от лжи, от пустых обещаний, которые раздаются налево и направо, но потом не выполняются. Сейчас они поверили этому человеку, Зеленскому, – отметил депутат Новинский. – Но одно дело – играть президента в сериале, а другое – быть президентом. Посмотрим, как это все будет.

Очень много прошло людей таких людей, как фотографы на свадьбах, бармены какие-то.

Я думаю, им будет очень сложно показать себя в Верховной раде».

Велика вероятность, что партия Зеленского «Слуга народа» не будет нуждаться в союзниках, 245 депутатов будут поддерживать президента, отметил Новинский. «Ему не надо ничего делать, не надо никаких коалиций создавать, – отметил парламентарий. – Фактически, он взял ответственность за ситуацию в стране в свои руки, на себя. Он президент, и его партия прошла напрямую в правительство – то есть вертикаль власти будет сформирована людьми, связанными с Зеленским. Это большая ответственность, сложно оправдать чаяния людей. Возможно, не так скоро, но через какое-то время может наступить разочарование».

Напомним, что после обработки 80,05% протоколов партия «Слуга народа» продолжает удерживать лидерство на парламентских выборах: за сторонников президента проголосовали 42,83% жителей Украины. Второе место с 12,98% голосов занимает партия Юрия Бойко и Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь». На третьем оказалась партия бывшего президента страны Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 8,33% голосов.

Следом расположились партии «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко (8,09% голосов) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,08%). Внеочередные выборы в Раду, несмотря на нарушения, признаны состоявшимися.

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