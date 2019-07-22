Лидер «Слуги народа» назвал первоочередные задачи партии

Партия «Слуга народа» в Верховной раде нового созыва инициирует законы о снятии депутатской неприкосновенности, об изменениях в регламенте парламента, об отзыве народных депутатов и наказании за неперсональное голосование, заявил глава партии Дмитрий Разумков.

«Это и депутатская неприкосновенность, которую нужно будет снимать, это и законы, связанные с изменением регламента, это и изменения в конституцию, связанные с отзывом народного депутата или прекращением его полномочий, это и закон о наказании за неперсональное голосование, так называемое кнопкодавство, и многие другие вещи», – передает ТАСС слова Разумкова.

Он добавил, что будут внесены законопроекты по профильным направлениям, требующие оперативной реакции Рады.

«Украинцам не стоит бояться узурпации власти. Я считаю, что благодаря таким законодательным инициативам говорить о какой-либо узурпации власти не придется. Сегодня мы можем говорить о консолидации власти, но это делается для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы ранее обещали», – сказал он.



Разумков утверждает, что можно говорить лишь о «консолидации власти» для проведения реформ.

Напомним, по итогам прошедших на Украине в воскресенье внеочередных парламентских выборов партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% после обработки 50% голосов. В Верховную раду также проходят «Оппозиционная платформа – За жизнь» (12,88% голосов), «Европейская солидарность» Порошенко (8,64%), «Батькивщина» Тимошенко (8,01%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,38%).

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации вокруг внеочередных выборов в Верховную раду.

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