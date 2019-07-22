Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду после обработки 50% голосов

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% на выборах в Верховную раду после обработки 50% голосов.

По данным ЦИК Украины, после обработки 50% протоколов партия Зеленского «Слуга народа» набирает 42,45% поддержки избирателей, передает ТАСС.

Также в парламент проходят еще четыре партии: «Оппозиционная платформа – За жизнь» (12,88% голосов), «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (8,64%), «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко (8,01%) и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука (6,38%).

Замглавы ЦИК Евгений Радченко отметил, что комиссия не зафиксировала серьезных расхождений в ходе анализа данных избирательной кампании, сообщает РИА «Новости».

«Каких-то серьезных расхождений, неточностей, скандалов в анализе данных, по нашим данным и данным наблюдателей, которые вели параллельный подсчет голосов, – штабы получали копии протоколов, – пока такого не зафиксировано», – сказал он.

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