«Слуга народа» лидирует со значительным отрывом после обработки 95% протоколов

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду.

После обработки 95,01% протоколов партия набирает 43,13% голосов избирателей, передает РИА «Новости».

По данным ЦИК, партия «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрия Бойко набирает 13,06%. На третьем месте находится «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко с 8,18% голосов.

Следом идет партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 8,12%. Замыкает пятерку прошедших в Раду партий «Голос» музыканта Святослава Вакарчука с 5,84% голосов.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.

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