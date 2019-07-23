Победители выборов предадут Зеленского при первой возможности

Результаты парламентских выборов на Украине уже называют уникальными и даже шокирующими. Еще бы – кандидаты партии Зеленского смели всю старую политическую элиту и смогли получить абсолютное большинство в парламенте. Кто все эти люди, почему они победили и действительно ли Зеленский сможет на них теперь положиться?

По состоянию на вечер 22 июля ЦИК Украины обработал более 84% протоколов от избирательных комиссий. Следовательно, уже ничто значимо не изменит предварительный результат голосования.

1. Президентская партия «Слуга народа» набирает немногим менее 43% голосов – как раз столько, сколько им и давала предвыборная социология. Это даёт им примерно 122 места в парламенте.

2. Однако ещё как минимум 125 «штыков» партия Зеленского взяла на мажоритарных округах. Как минимум, потому что в партии заявили о намерении опротестовать выборы ещё в десяти округах.

3. Однако даже без этих спорных округов президентская фракция будет насчитывать 247 депутатов. То есть Зеленский получает не просто большинство, а даже с запасом. Это даёт ему возможность сформировать правительство без раздела власти и постов с любой из других прошедших в парламент политических сил.

4. В команде Зеленского, увидев такой результат, даже объявили досрочные выборы депутатов местных советов. Дата пока неизвестна, сообщается лишь, что их проведут в максимально возможные сроки. В военном деле это называется – на плечах отступающего врага.

Добивание Порошенко

Подведем предварительные итоги.

Первое. Будем считать это вторым ударом по Петру Порошенко (первым был разгромный результат второго тура президентских выборов). Дело в том, что на парламентских выборах 2014 года «Блоку Петра Порошенко» удалось получить только 132 места в парламенте. И это при том, что для подготовки к выборам у Порошенко было в два раза больше времени.

Нужно сказать, что итог голосования в округах стал неожиданностью не только для внешних наблюдателей – украинцы шокированы примерно так же. Мы не случайно вспомнили о втором туре президентских выборов, тогда голосование тоже стало для многих шоком. Однако вопрос в причинах, а также в том, что теперь с этим шоком делать?

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Второе. Интерес украинцев к парламентским выборам традиционно ниже, чем к президентским. Украина уже давно не президентская республика, и считалось, что инерцию общества так просто не переломишь. Но то ли технологам Зеленского это удалось, то ли сами избиратели решили идти до конца – однако тезис о третьем туре (то есть парламентские выборы как третий тур президентских), похоже, нашёл у них отклик.

Отсюда третье: голосовали не за список «Слуги народа» и не за мажоритарщиков. И тех и других, по крайней мере официально, набирали чуть ли не по объявлению. Буквально: на партийном сайте вели запись мажоритарщиков. Правда в партии умалчивают, скольких кандидатов они набрали таким образом и набрали ли вообще кого-либо. Но при этом в округах у партии действительно много явных новичков в политике. К примеру, в Запорожье кандидат от «Слуги народа» победил директора завода «Мотор-Сич» Богуслаева – депутата едва ли не всех созывов, начиная с обретения Украиной независимости. Классический сюжет: Давид и Голиаф. Причём буквально: запорожский «Давид» – свадебный фотограф.

Волшебный Зеленский

Голосовали, конечно же, не за фотографа, голосовали за Зеленского.

Сложилась уникальная ситуация. Избиратель массово голосовал против опытных политиков. Скажем, партия Порошенко набрала втрое меньше, чем он сам во время второго тура. Даже, казалось бы, верная Порошенко Львовская область предпочла «Голос» Святослава Вакарчука. Партия Ляшко и вовсе пролетела мимо парламента. Однако и большинству политических авантюристов ничего не обломилось. Потому что когда избиратель видел в бюллетене множество новых незнакомых фамилий, он просто искал два заветных слова «Слуга народа» – и ставил галочку напротив фамилии.

Кстати, соперники Зеленского ожидали такого результата, рисуя себе борды на зелёном фоне, всячески мимикрируя под президентскую политсилу – в иных округах фейковых кандидатов от Зеленского было даже несколько. И даже это не помогло, избиратели упорно искали нужных.

Вопрос лишь в том, долго ли будет работать эта магия, хватит ли её на вторые досрочные выборы? Судя по срочности, с которой у Зеленского хотят их провести, они сами в этом не уверены.

Болото

Однако как раз способ, которым у Зеленского получилось наколотить себе почти 250 депутатов в новом парламенте, и мешает назвать его триумфатором. В плюс Зеленскому играет то, что большинство из его мажоритарщиков практически не тратились на кампанию. У них был самый ценный агитационный ресурс: «задник» с фото президента, к которому они лепили собственное. Пример Богуслаева не единичен, многие политики, давно подмявшие под себя округа организационно и финансово, пролетели мимо Рады.

Отсутствие трат на кампанию означает, что депутатам фракции Зеленского не придётся эти расходы отбивать, поддерживая сомнительные законопроекты и занимаясь лоббированием всего, за что платят.

С другой стороны,

практически для всех мажоритарщиков эти выборы стали даже не социальным лифтом, а социальной ракетой.

Кресло депутата открывает массу возможностей для обогащения. Этому соблазну поддаются люди, искушённые большими деньгами куда больше того же свадебного фотографа из Запорожья.

Далее. Депутатов-списочников всё это не касается. Расценки за место в партии Зеленского озвучивались ещё за месяц до голосования: в первой тридцатке – три-пять млн долларов, от 50-го места – полтора-два млн долларов. Эти деньги нужно как-то вернуть.

В целом же будущую фракцию Зеленского уже сейчас можно характеризовать как крайне аморфное образование людей из совершенно разных слоёв общества. Люди разных интересов, разной судьбы. Зеленский – единственное, что их объединяет сегодня. Что будет объединять их завтра, когда Зеленского не станет или он кардинально изменится? Сегодня они с ним, потому что именно он привёл их в парламент. Но оказанная услуга, как известно, не стоит ничего. Тем более, что половина за эту услугу расплатилась по установленной таксе.

Иными словами, вполне возможно, что Зеленскому действительно удастся создать большинство, не вступая в коалицию с другими партиями. И даже сформировать правительство – хотя найти толковых министров потруднее, чем рассовать свадебных фотографов по округам. Сложности начнутся позже. К примеру, во время принятия госбюджета-2020.

В итоге парламентские выборы для Зеленского пока завершаются примерно так же, как и президентские. Противник оглушительно разгромлен, растоптан, унижен. Полная виктория. А вот в руки взять пощупать – нечего.

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