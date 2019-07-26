ЦИК Украины объявил результаты выборов в Раду

Партия украинского президента «Слуга народа» побеждает на внеочередных выборах в Верховную раду с результатом 43,16% голосов, сообщает ЦИК Украины после обработки всех протоколов.

На втором месте, согласно данным ЦИК Украины, оказалась партия Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – За жизнь» с результатом 13,05%. Далее идут партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» – 8,18%, партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» – 8,10% и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» с результатом 5,82%.

Результаты парламентских выборов на Украине уже называют уникальными и даже шокирующими. Кандидаты партии Зеленского смели всю старую политическую элиту и смогли получить абсолютное большинство в парламенте. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто все эти люди, почему они победили, и действительно ли Зеленский сможет на них теперь положиться.

Между тем, украинский медиаэксперт и блогер, создавший собственную политическую партию, Анатолий Шарий в интервью газете ВЗГЛЯД предположил, что новая Рада не продержится до конца срока.