Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Астрономы назвали лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Дракониды
Планетарий: Пик метеорного потока Дракониды ожидается в ночь на пятницу
Максимальная активность осеннего звездопада ожидается в ночь на 9 октября, когда количество сгорающих метеоров может достичь 15 в час, рассказали в пресс-службе Московского планетария.
Пик зрелищного астрономического явления придется на 4:00 мск в пятницу, передает РИА «Новости».
«Лучшее время увидеть Дракониды в ночь максимума, при безоблачной погоде, это вечер 8 и ночь на 9 октября», – отметили в Московском планетарии.
Там добавили, что ожидаемая интенсивность явления составит от 5 до 15 метеоров в час. Однако иногда происходят резкие всплески от 100 до 400 вспышек.
Исторический максимум зафиксировали в 1998 году, когда кратковременная активность достигла 700 падающих звезд.
«В октябре после захода Солнца радиант Драконид находится рядом с известным астеризмом Голова Дракона высоко над северо-западным горизонтом всю ночь, а к восходу склоняется к северному горизонту», – описали специалисты место появления вспышек Драконид на ночном небе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы сообщили о девяти лунных затмениях планет в октябре. Астроном Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России.
Ученый Бурмистров спрогнозировал всплески активности метеорного потока Дракониды.