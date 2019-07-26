Стало известно имя наиболее вероятного претендента на должность украинского премьера

Главным претендентом на должность правительства Украины является замглавы офиса президента страны Алексей Гончарук, пишут украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.

«Председателем фракции «Слуга народа» (в Раде) может стать не только Александр Корниенко (глава штаба партии), или Руслан Стефанчук (полпред Зеленского в Раде). Появился еще один кандидат на эту пост – Давид Архамия (номер 4 в списке «Слуги народа»). Руководитель партии Разумков является главным кандидатом на должность спикера Верховной рады», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Украинский журналист Валерий Калныш в соцсетях пояснил, что президент страны Владимир Зеленский провел собеседование с вероятными претендентами на должность главы правительства.

«Два (кандидата) заявили о недопустимости вмешательства офиса в деятельность кабмина, после чего выпали из длинного списка. Речь идет о людях, работавших в экономической сфере при Петре Порошенко. Один, из той же когорты, рассорился с группами влияния в офисе (Зеленского). Еще один, по потенциалу, подходит на министерскую должность. В общем, наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра – замглавы офиса президента, 35-летний Алексей Гончарук», – пояснил он.

Напомним, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на внеочередных выборах в Верховную раду стала лидером в большинстве областей, кроме Донецкой, Луганской и Львовской.