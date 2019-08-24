Зеленский назвал нереального кандидата на пост министра инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране «все бы хотели» видеть на посту министра инфраструктуры основателя американской компании SpaceX Илона Маска.

Зеленский сообщил, что на этой неделе должен принять решение по кандидатуре нового премьер-министра Украины, а сложность принятия этого решения заключается в том, что ему нравятся две кандидатуры, передает RT со ссылкой на «Левый берег».

Кроме того, каждый кандидат на пост главы правительства должен будет представить членов своей будущей команды.

«Задача – показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: «Я бы хотел Илона Маска на (пост. – RT) министра инфраструктуры». Мы бы все хотели», – сказал Зеленский.

Ранее были названы шесть кандидатов на пост премьера Украины.

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