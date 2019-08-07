Взгляд
7 августа, среда  |  Последнее обновление — 19:04  |  vz.ru
Разделы

Россия потеряла больше миллиарда долларов из-за юаня

Американцы обвинили Китай в манипулировании валютой Фото: Егор Алеев/ТАСС
США впервые с 1994 года официально обвинили Китай в манипулировании валютой. Мерой наказания в таких случаях является введение пошлин. Главным судьей в таких случаях должна выступать ВТО, однако Вашингтон давно пренебрегает этими формальностями. Неконтролируемые действия США уже привели к первым негативным финансовым последствиям, в том числе и для России. Подробности...
Перейти а раздел…

Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

В августе 1999-го Шамиля Басаева провозгласили «военным амиром объединенных сил моджахедов Дагестана»Фото: Reuters
Двадцать лет назад началась вторая чеченская кампания. Она сыграла огромную роль в истории России, став одновременно и последним актом десятилетней драмы распада СССР, и первым шагом к возрождению великой России. Тогда наша страна достигла самой глубокой точки своего падения, но сумела переломить ситуацию и начать движение вверх. Подробности...
Перейти а раздел…

Танки становятся умнее людей

Проект израильского легкого танка – возможно, образец танка ближайшего будущегоФото: Кадр из видео
Израиль представил так называемый умный танк – прототип бронемашины ближайшего будущего. Ее особенностью станет, например, специальный шлем для экипажа, подобный тому, который носят летчики истребителя F-35. Каковы главные тенденции в создании бронетехники будущего и что в этом направлении делается в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинская группировка поплатилась за подготовку наступления в Донбассе

Украина вновь провоцирует обострение в ДонбассеФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Украина понесла в Донбассе крупнейшие за последнее время потери – и это стало непосредственной причиной того, что Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. Помимо этого, ВСУ производят в Донбассе перемещения, которые крайне напоминают подготовку к наступательным действиям. Что происходит в Донбассе и как это может быть связано с визитом Зеленского в Турцию? Подробности...
Перейти а раздел…

Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
Перейти а раздел…

Кровь, пот и слёзы Кашмира

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
Правительство Индии пошло на обострение ситуации вокруг Кашмира – единственного мусульманского региона страны. Скорее всего, будет отменена автономия и привилегии штата, а сам он будет разделен на две территории. К чему это приведет? Подробности...

Право бить и пинать полицейских не записано в Конституции

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Полицейский не должен проводить аналитическую работу на предмет того, незаконно митингующий профессор перед ним или просто гопник интеллигентного вида, но с арматурой у рукаве. За полицейского уже подумали и отдали приказ. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Москва, которую мы потеряли, и слава Богу

Андрей Манчук, политолог
Москва далеко не идеальна – несмотря на внешний блеск, в ней полно проблем. Но, вспоминая август 1999 года, я понимаю: сейчас это совсем другой город, ничем не похожий на свой прежний образ – на Москву, которую мы потеряли. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
    Перейти а раздел…

    Индия подала Украине плохой пример

    Знаменитые дачи советских генсеков

    Как победить «цветную революцию»

      Перейти а раздел…

      Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя

      На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачи
      Подробности...

      На конкурсе красоты в Венесуэле победила Талия

      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
      Подробности...

      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

          Перейти а раздел…
          С какой целью вы ездите на дачу?
          • Отдыхать

          • Работать на огороде

          • У меня нет дачи

          Каким источникам информации вы доверяете больше?
          • Телевидению

          • Интернет-СМИ

          • Соцсетям

          • Каналам в мессенджерах

          • Не доверяю всем

          Каким видом транспорта вы пользуетесь наиболее часто?
          • Общественным транспортом

          • Личным автомобилем

          • Такси

          • Каршерингом

          • Велосипедом или самокатом

          • Хожу пешком

            Перейти а раздел…

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев

            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

            Кто виноват в уходе Ford из России

            Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Атамбаев задержан в Киргизии в результате штурма его резиденции
              Путина проинформировали о задержании АтамбаеваВ Киргизии началась операция по задержанию экс-президента АтамбаеваКиев сообщил про обещание Макрона поговорить с ПутинымЦена на нефть опустилась ниже 58 долларов за баррель
              Минобороны сообщило о ликвидации угрозы от склада боеприпасов под АчинскомЗеленский пообещал вернуть Крым в состав УкраиныВ США назвали способ прекращения гонки вооружений с РоссиейКиллер банды «Тверские волки» признался в убийстве Круга
              ЦИК отказал Соболь и Гудкову в удовлетворении жалобыКомбинат питания «Кремлевский» подал иск к КиркоровуЮнна Мориц назвала бездарным текст Конституции в стихах для детейПахнущее попкорном существо поселилось в Московском зоопарке

              не только басаев


              Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан

              «несем потери»


              Прилепин сообщил «страшные новости с Донбасса»

              Европа и Азия


              Во Франции предсказали «передел мира» по Уралу

              Видео

              вторая чеченская


              Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

              манипулирование валютой


              Россия потеряла больше миллиарда долларов из-за юаня

              угрозы в интернете


              Призыв к расправе над детьми силовиков получил быстрый и жесткий ответ

              протесты во Франции


              Макрон усмирил «желтые жилеты» впечатляюще жестокими мерами

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Принцип Д'Артаньяна


              Геворг Мирзаян: Зачем США продолжают санкционную войну с Россией

              Другая столица


              Андрей Манчук: Москва, которую мы потеряли, и слава Богу

              Засада с либералами


              Алексей Алешковский: Им не нужен диалог, им нужна конфронтация

              на ваш взгляд


              С какой целью вы ездите на дачу?

              Украинская группировка поплатилась за подготовку наступления в Донбассе

              Украина вновь провоцирует обострение в Донбассе   7 августа 2019, 17:52
              Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
              Текст: Евгений Крутиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Украина понесла в Донбассе крупнейшие за последнее время потери – и это стало непосредственной причиной того, что Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. Помимо этого, ВСУ производят в Донбассе перемещения, которые крайне напоминают подготовку к наступательным действиям. Что происходит в Донбассе и как это может быть связано с визитом Зеленского в Турцию?

              Во второй половине дня в понедельник 5 августа весь южный фланг группировки ВСУ в Донбассе (мариупольское направление) неожиданно пришел в движение. Батальон «Азов» был поднят по тревоге, а части 36-й бригады морской пехоты ВФУ, находившиеся в резерве, были переведены на первую линию и занялись «устройством инженерных укреплений», то есть принялись рыть окопы.

              Одновременно за их спинами была спешно развернута артиллерийская бригадная батарея флота (гаубичный и реактивный дивизионы). Появились данные о срочном допризыве в части морской пехоты ВФУ. Одновременно на северном участке фронта украинская артиллерия открыла огонь по Горловке.

              А на следующий день, 6 августа, в районе населенного пункта Павлополь, примерно в трех километрах от ближайших позиций донбасской народной милиции, в одном из свежевырытых окопов произошел взрыв. В результате погибли четверо военнослужащих 36-й бригады морской пехоты: старший матрос Шарко А. В., матрос Рак В. М., солдат Шандра С. И., матрос Курдов В. М. Еще несколько человек получили ранения. Эти потери оказались самыми существенными за последнее время и первыми крупными потерями за каденцию президента Владимира Зеленского.

              Рано утром 7 августа Зеленский позвонил Владимиру Путину, после чего созвал срочное совещание с руководителями армии и силовых структур. Докладывать должны были новый начальник генштаба ВСУ генерал Руслан Хомчак и глава СНБО Александр Данилюк, но сперва Зеленский в присущей ему экстравагантной манере сообщил о своем разговоре с Путиным, который (разговор) «был длительным». По словам Зеленского, он просил российского президента «повлиять на ту сторону».

              «Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей», – сказал Зеленский. «Я говорю – наших людей убивают. Мне говорят [в ответ], что есть какие-то моменты, что наши люди стреляют по гражданским лицам», – добавил Зеленский.

              Дело в том, что Владимир Путин обратил внимание украинского президента на то, что одновременно продолжаются обстрелы населенных пунктов (в частности, Горловки, где вновь была повреждена школа), и потребовал прекратить это. В Киеве сочли это требование «условием» для перемирия. Зеленский также заявил, что будет дозваниваться до Меркель и требовать срочного созыва заседания «нормандского формата» по текущим событиям.

              По делу генерал Хомчак доложил, что якобы по позициям украинской пехоты был произведен одиночный выстрел из «самокрутки». «Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций», – сказал Хомчак. При этом он же признал, что в последнее время интенсивность боестолкновений уменьшилась и обстрелы в целом носят «неприцельный характер».

              Тут надо напомнить, что развертывание украинских сил на мариупольском направлении отмечается уже несколько дней и выглядит как подготовка к наступательным действиям. На южный участок фронта прибывают подкрепления, а 36-я бригада уже практически полностью переведена на первую линию на американской бронетехнике. 503-й отдельный батальон этой бригады ранее находился в Румынии на базе Бабадаг, где участвовал в совместных с НАТО учениях. В Донецке уверены, что ВСУ ведет подготовку к наступлению и с этой целью осуществляет разного рода провокации.

              Слухи о возможных провокациях в ближайшие дни именно на этом участке также появились в последние несколько дней. Некоторые эксперты говорят о привязке этих событий к визиту Зеленского в Турцию, где ему потребуется продемонстрировать «сложность ситуации», в которой находится Украина.

              Поездка в Анкару готовилась на удивление тщательно, Зеленский повез с собой даже Мустафу Джемилева, чтобы добиться от Эрдогана некоего внятного заявления по Крыму и отговорить от достройки «Южного потока». Но помимо таких конспирологических версий, существует и все та же пресловутая вероятность случайной эскалации, когда локальное боестолкновение может перерасти в более крупные неприятности просто по логике событий.

              В Донецке версию о метком выстреле из гранатомета с прикрученной к нему минометной миной подняли на смех. От ближайших позиций ВСН в районе села Украинское до предполагаемого места события у Павлополя (село Орловское) – от трех до четырех километров. Дальность выстрела из РПГ – не более 700 метров. То есть – исключено. По версии Донецка, украинские морские пехотинцы в ходе «оборудования инженерных позиций» просто-напросто уронили противопехотную мину, которую сами же и устанавливали.

              Также отрицается и возможность использования станкового гранатомета СПГ-9 (именно этот вид вооружений назвали Хомчак и Данилюк и именно он указан в донесении в наблюдательную миссию ОБСЕ). Дальность прямого выстрела из СПГ-9 примерно 1300 метров, то есть дострелить из него до позиций украинской морской пехоты тоже было невозможно. Там к тому же еще и холмистая местность, что само по себе исключает возможность прямого выстрела. Использовать же СПГ-9 в качестве гаубицы, отправив мину на три с половиной километра по баллистической траектории, чтобы так уникально точно попасть в украинский окоп с морпехами – это уж совсем из раздела фантастики.

              При этом ВСН стараются соблюдать перемирие. Например, на днях диверсионная группа украинских сил специального назначения проникла в серую зону на северном участке фронта. Походила там, поставила пару мин и спокойно ушла, хотя за ее перемещениями наблюдали с донбасских позиций.

              Прихлопнуть ее там не составляло никакого труда, однако группе дали спокойно уйти.

              И все же о полном соблюдении перемирия сейчас уже не может быть и речи. Пехотный бой разной степени интенсивности велся все 6 августа на разных участках фронта – от Горловки до побережья Азовского моря. Пока, правда, нельзя говорить о какой-то резкой эскалации боестолкновений, но ситуация весьма напряженная.

              Пока что украинская администрация пытается использовать событие у Павлополя в пропагандистских целях, обвиняя Донбасс в несоблюдении перемирия. Потери в 36-й бригаде морской пехоты оказали крайне негативное воздействие на общий общественный фон в Киеве, и от Зеленского уже начали требовать «ответки». А если «ответка» произойдет, это автоматически приведет к перерастанию локальных событий в крупное столкновение.

              От Зеленского ждут жесткости и демонстрации силы, а он пока демонстрирует только уверенный разговорный жанр. Для нового украинского президента текущие события – первая существенная развилка и очень важный выбор. Попытку поговорить с Владимиром Путиным надо только приветствовать, но что последует в дальнейшем – будет зависеть в том числе и от общего идеологического фона в Киеве.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............