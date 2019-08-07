Украинская группировка поплатилась за подготовку наступления в Донбассе

Украина понесла в Донбассе крупнейшие за последнее время потери – и это стало непосредственной причиной того, что Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. Помимо этого, ВСУ производят в Донбассе перемещения, которые крайне напоминают подготовку к наступательным действиям. Что происходит в Донбассе и как это может быть связано с визитом Зеленского в Турцию?

Во второй половине дня в понедельник 5 августа весь южный фланг группировки ВСУ в Донбассе (мариупольское направление) неожиданно пришел в движение. Батальон «Азов» был поднят по тревоге, а части 36-й бригады морской пехоты ВФУ, находившиеся в резерве, были переведены на первую линию и занялись «устройством инженерных укреплений», то есть принялись рыть окопы.

Одновременно за их спинами была спешно развернута артиллерийская бригадная батарея флота (гаубичный и реактивный дивизионы). Появились данные о срочном допризыве в части морской пехоты ВФУ. Одновременно на северном участке фронта украинская артиллерия открыла огонь по Горловке.

А на следующий день, 6 августа, в районе населенного пункта Павлополь, примерно в трех километрах от ближайших позиций донбасской народной милиции, в одном из свежевырытых окопов произошел взрыв. В результате погибли четверо военнослужащих 36-й бригады морской пехоты: старший матрос Шарко А. В., матрос Рак В. М., солдат Шандра С. И., матрос Курдов В. М. Еще несколько человек получили ранения. Эти потери оказались самыми существенными за последнее время и первыми крупными потерями за каденцию президента Владимира Зеленского.

Рано утром 7 августа Зеленский позвонил Владимиру Путину, после чего созвал срочное совещание с руководителями армии и силовых структур. Докладывать должны были новый начальник генштаба ВСУ генерал Руслан Хомчак и глава СНБО Александр Данилюк, но сперва Зеленский в присущей ему экстравагантной манере сообщил о своем разговоре с Путиным, который (разговор) «был длительным». По словам Зеленского, он просил российского президента «повлиять на ту сторону».

«Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу. Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей», – сказал Зеленский. «Я говорю – наших людей убивают. Мне говорят [в ответ], что есть какие-то моменты, что наши люди стреляют по гражданским лицам», – добавил Зеленский.

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Дело в том, что Владимир Путин обратил внимание украинского президента на то, что одновременно продолжаются обстрелы населенных пунктов (в частности, Горловки, где вновь была повреждена школа), и потребовал прекратить это. В Киеве сочли это требование «условием» для перемирия. Зеленский также заявил, что будет дозваниваться до Меркель и требовать срочного созыва заседания «нормандского формата» по текущим событиям.

По делу генерал Хомчак доложил, что якобы по позициям украинской пехоты был произведен одиночный выстрел из «самокрутки». «Это был выстрел из гранатомета, к которому была прикручена мина 82-мм миномета, которая попала прямо в окоп, где военнослужащие ВСУ проводили инженерное оборудование своих позиций», – сказал Хомчак. При этом он же признал, что в последнее время интенсивность боестолкновений уменьшилась и обстрелы в целом носят «неприцельный характер».

Тут надо напомнить, что развертывание украинских сил на мариупольском направлении отмечается уже несколько дней и выглядит как подготовка к наступательным действиям. На южный участок фронта прибывают подкрепления, а 36-я бригада уже практически полностью переведена на первую линию на американской бронетехнике. 503-й отдельный батальон этой бригады ранее находился в Румынии на базе Бабадаг, где участвовал в совместных с НАТО учениях. В Донецке уверены, что ВСУ ведет подготовку к наступлению и с этой целью осуществляет разного рода провокации.

Слухи о возможных провокациях в ближайшие дни именно на этом участке также появились в последние несколько дней. Некоторые эксперты говорят о привязке этих событий к визиту Зеленского в Турцию, где ему потребуется продемонстрировать «сложность ситуации», в которой находится Украина.

Поездка в Анкару готовилась на удивление тщательно, Зеленский повез с собой даже Мустафу Джемилева, чтобы добиться от Эрдогана некоего внятного заявления по Крыму и отговорить от достройки «Южного потока». Но помимо таких конспирологических версий, существует и все та же пресловутая вероятность случайной эскалации, когда локальное боестолкновение может перерасти в более крупные неприятности просто по логике событий.

В Донецке версию о метком выстреле из гранатомета с прикрученной к нему минометной миной подняли на смех. От ближайших позиций ВСН в районе села Украинское до предполагаемого места события у Павлополя (село Орловское) – от трех до четырех километров. Дальность выстрела из РПГ – не более 700 метров. То есть – исключено. По версии Донецка, украинские морские пехотинцы в ходе «оборудования инженерных позиций» просто-напросто уронили противопехотную мину, которую сами же и устанавливали.

Также отрицается и возможность использования станкового гранатомета СПГ-9 (именно этот вид вооружений назвали Хомчак и Данилюк и именно он указан в донесении в наблюдательную миссию ОБСЕ). Дальность прямого выстрела из СПГ-9 примерно 1300 метров, то есть дострелить из него до позиций украинской морской пехоты тоже было невозможно. Там к тому же еще и холмистая местность, что само по себе исключает возможность прямого выстрела. Использовать же СПГ-9 в качестве гаубицы, отправив мину на три с половиной километра по баллистической траектории, чтобы так уникально точно попасть в украинский окоп с морпехами – это уж совсем из раздела фантастики.

При этом ВСН стараются соблюдать перемирие. Например, на днях диверсионная группа украинских сил специального назначения проникла в серую зону на северном участке фронта. Походила там, поставила пару мин и спокойно ушла, хотя за ее перемещениями наблюдали с донбасских позиций.

Прихлопнуть ее там не составляло никакого труда, однако группе дали спокойно уйти.

И все же о полном соблюдении перемирия сейчас уже не может быть и речи. Пехотный бой разной степени интенсивности велся все 6 августа на разных участках фронта – от Горловки до побережья Азовского моря. Пока, правда, нельзя говорить о какой-то резкой эскалации боестолкновений, но ситуация весьма напряженная.

Пока что украинская администрация пытается использовать событие у Павлополя в пропагандистских целях, обвиняя Донбасс в несоблюдении перемирия. Потери в 36-й бригаде морской пехоты оказали крайне негативное воздействие на общий общественный фон в Киеве, и от Зеленского уже начали требовать «ответки». А если «ответка» произойдет, это автоматически приведет к перерастанию локальных событий в крупное столкновение.

От Зеленского ждут жесткости и демонстрации силы, а он пока демонстрирует только уверенный разговорный жанр. Для нового украинского президента текущие события – первая существенная развилка и очень важный выбор. Попытку поговорить с Владимиром Путиным надо только приветствовать, но что последует в дальнейшем – будет зависеть в том числе и от общего идеологического фона в Киеве.