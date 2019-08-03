Украинские силовики обстреляли Горловку

ВСУ обстреляли окраины подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике Горловки из минометов, сообщили в Народной милиции ДНР.

«Украинские оккупанты в 19.40 нанесли минометный удар по окраинам населенного пункта Доломитное (окраина Горловки). Всего в течение 5 минут вблизи мирных кварталов разорвалось шесть мин калибром 82 миллиметра», – приводит слова представителя народной милиции РИА «Новости».

Он отметил, что огонь велся с позиций добровольческого батальона «Азов».

«Факт очередного нарушения не должен остаться без внимания международных наблюдателей. Виновные украинские боевики должны понести заслуженное наказание, как это было прописано в договоренностях по объявлению перемирия. Мы призываем миссию ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее, зафиксировать нарушение перемирия и принять все возможные меры по сохранению мира», – отметили в Народной милиции.

Напомним, 21 июля в Донбассе вступило в силу бессрочное перемирие, которое было сорвано вооруженными силами Украины менее чем через 13 часов после начала действия.

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