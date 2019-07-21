Украинские силовики сорвали летнее перемирие

Новое бессрочное перемирие было сорвано вооруженными силами Украины спустя менее 13 часов после его вступления в силу, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге провозглашенной республики. Перемирие продлилось 12 часов 53 минуты, передает «Донецкое агентство новостей».

Между тем в народной милиции ЛНР сообщили РИА «Новости», что не зафиксировали нарушений перемирия со стороны ВСУ.

«Защитники республики надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня», – добавили в НМ ЛНР.

Напомним, за несколько часов до летнего перемирия украинские силовики обстреляли Первомайск. В результате погибла мирная жительница, несколько человек пострадали, в том числе девочки 14 и трех лет.