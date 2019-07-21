Опубликовано видео обстрела Первомайска

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко опубликовал видео устроенного украинскими силовиками обстрела Первомайска.

На записи можно увидеть клубы дыма, слышны взрывы, передает «Звезда».

Напомним, огонь по Первомайску украинские силовики открыли за несколько часов до так называемого летнего перемирия.

В результате обстрела погибла мирная жительница. Еще несколько человек получили ранения. Пострадали девочки 14 и трех лет.