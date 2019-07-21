Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе

В воскресенье в Донбассе вступает в силу соглашение о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном режиме прекращения огня, сообщило управление народной милиции ДНР.

Перемирие вступило в силу в 00.01. В ДНР заявили, что сторона ополчения «неукоснительно соблюдает» соглашение, передает «Донецкое агентство новостей».

В ДНР заявили, что перемирие соблюдается на всей линии соприкосновения, передает РИА «Новости».

При этом в субботу поселок Зайцево на севере Горловки подвергся обстрелу.

Напомним, в народной милиции сообщали, что приказ о полном прекращении огня с 21 июля доведен до всех подразделений ДНР.

Нынешнее перемирие, о котором Донбасс и Киев договорились несколько дней назад, впервые предусматривает дополнительные меры контроля.