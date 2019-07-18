Перемирие в Донбассе впервые запретило любой огонь

Договоренность о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение, сообщил представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.

Бессмертный сообщил, что на этот раз соглашение о режиме тишины впервые запрещает «любое ведение огня», пишет украинский портал «Громадське».

Ранее Бессмертный говорил, что нынешнее прекращение огня в Донбассе может стать окончательным.

В среду контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе.