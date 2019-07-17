Контактная группа по Донбассу согласовала бессрочное перемирие

В скором времени контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе сделает заявление о бессрочном перемирии, заявили в МИД ДНР.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, массированные обстрелы территории ДНР усилились во второй половине июня, под обстрел украинских силовиков попала съемочная группа ВГТРК.