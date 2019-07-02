Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел на западе Донецка, пострадавших нет.

«Съемочная группа нашего корреспондента Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка в районе поселка Александровка. Никто из членов съемочной группы не пострадал», – передает ТАСС сообщение телеканала «Россия 24».

Указывается, что журналисты отправились туда снимать последствия ночного и утренних обстрелов. В этот момент украинские силовики открыли огонь из минометов.

По данным Telegram-канала Inside Donetsk, обстрел продолжается, применяются 120 мм минометы.

26 июня группа российских журналистов также попала под обстрел ВСУ в Донбассе, ДНР заявила, что обстрел по представителям СМИ со стороны украинских силовиков велся преднамеренно.