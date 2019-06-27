Группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ в Донбассе

В поселке Александровка на окраине Донецка под минометный обстрел со стороны украинских силовиков попала группа журналистов, в состав которой входили представители News front, РИА Новости и независимые корреспонденты.

В народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что обстрел произошел в районе 18.00, передает РИА «Новости».

«Группа журналистов, в состав которой входили представители News front, РИА Новости и независимые журналисты совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под минометный обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в поселке Александровка (окраина Донецка). (...) Огонь велся из минометов 120 миллиметров», – сообщили в ДНР.

В народной милиции самопровозглашенной республики уточнили, что «обстрел произошел во время фиксации последствий предыдущего обстрела по адресу: улица Шевченко, 61».

«Мы приехали фиксировать разрушения, через некоторое время начался обстрел, работали минометы, слава богу, все живы и здоровы», – сообщил фотокорреспондент РИА Новости Александр Гаюк.

Представитель News front считает, что обстрел группы журналистов мог вестись целенаправленно. «Мы можем отметить резкое ухудшение обстановки на линии фронта. Мы предполагаем, что обстрел по группе журналистов велся целенаправленно, так как наводчики могли видеть нашу группу», – заявила журналист.

Напомним, 20 апреля под Донецком съемочную группу ВГТРК обстреляли из снайперской винтовки. Москва призвала ОБСЕ не оставить безнаказанным обстрел журналистов в Донбассе.

Ранее полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов напомнил, что новый президент Украины Владимир Зеленский может прекратить обстрелы и вооруженные провокации в Донбассе, просто отдав приказ о прекращении огня.