Съемочную группу ВГТРК в Донбассе обстреляли из снайперской винтовки

Снайпер ВСУ обстрелял съемочную группу ВГТРК, которая находилась в районе поселка Спартак на северной окраине Донецка, в результате атаки никто не пострадал, об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«С направления Авдеевки (под контролем Киева) в районе 16.00 (совпадает с мск) был открыт прицельный огонь по съемочной группе ВГТРК, осуществлявшей подготовку репортажа о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе поселка Спартак (под контролем ДНР). Необходимо отметить, что огонь вел снайпер, который отчетливо видел в прицел людей, в которых он стрелял», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там также добавили, что обстрел велся под прикрытием огня из РПГ и АГС, но никто из членов съемочной группы не пострадал.

«Поскольку данный факт является грубейшим нарушением норм Международного гуманитарного права, настоятельно требуем от руководства ОБСЕ не оставлять его без внимания и решительно осудить преступные действия украинских боевиков», – заключили в ведомстве.

В пятницу сообщалось, что в результате атаки ВСУ в районе поселка Октябрь украинские военные потеряли четверых бойцов, еще пятеро были ранены, также погибло трое ополченцев ДНР.