Ополченцы ДНР понесли серьезные потери в столкновении с диверсантами

ВСУ попытались проникнуть на территорию ДНР, в ходе боя погибли трое ополченцев, об этом сообщил глава пресс-службы управления республики Даниил Безсонов.

«Около 18.00, надеясь на ослабление внимания наших защитников, противник двумя диверсионно-разведывательными группами по 10-12 человек каждая предпринял попытку скрытно проникнуть на территорию республики в районе населенного пункта Октябрь», – сообщил Безсонов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что во время «безрассудной попытки противника занять позиции» его потери составили четверо убитых и пятеро раненых.

«В ходе боя трое наших героев отдали свои жизни, выполняя долг по защите республики... Действия украинской стороны направлены на срыв второго тура выборов на пост президента Украины, в ходе которых победа (президента Украины Петра) Порошенко маловероятна», – отметил представитель ведомства.

Ранее в пятницу в ДНР сообщали, что в результате обстрелов ВСУ с 12 по 18 апреля погибли пять человек.