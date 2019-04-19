В Донбассе за неделю погибли пять ополченцев

В провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрелов армии ВСУ с 12 по 18 апреля погибли пять человек, рассказала представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Еще пятеро, из которых четыре военнослужащих и одна гражданская женщина, получили ранения, передает «Интерфакс».

В четверг стало известно, что участники Контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе не смогли согласовать стабильный режим прекращения огня. В МИД провозглашенной ДНР подчеркнули, что от соглашения отказался Киев.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, что мешает установлению мира в Донбассе.