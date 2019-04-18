Киев впервые за время конфликта в Донбассе отказался от соглашения о перемирии

Участники Контактной группы по мирному урегулированию в Донбассе не смогли согласовать всеобъемлющий и стабильный режим прекращения огня, сообщил полпред России Борис Грызлов. В МИД провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подчеркнули, что от соглашения отказался Киев.

«К сожалению, обсуждение [вопроса заключения перемирия между Киевом, Донецком и Луганском] не привело к результату. Киев отказался принимать дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, которые призваны обеспечить прочную безопасность и переход к политическому урегулированию. Предложения Донецка и Луганска, которые были поддержаны Россией и ранее поддержаны ОБСЕ, были отвергнуты», – сообщил полпред России, слова которого приводит ТАСС.

«К сожалению, откровенная неадекватность украинской стороны, которая в своих фантазиях продолжает воевать с Россией, сделала все, чтобы не достичь консенсуса в решении важнейшей задачи – обеспечить всеобъемлющий и стабильный режим прекращения огня, создав тем самым прецедент несогласования перемирия», – цитирует МИД ДНР «Донецкое агентство новостей».

В министерстве иностранных дел провозглашенной Донецкой народной республики особо акцентировали внимание на том, что «любые односторонние заявления – не более чем имитация реальных практических шагов, направленных на достижение эффективности мирных инициатив». Во внешнеполитическом ведомстве в очередной раз подчеркнули, что устойчивого мира в Донбассе невозможно добиться без принятия дополнительных мер соблюдения перемирия.

«Безусловно, мы заинтересованы в скорейшем согласовании действенного перемирия в преддверии пасхальных праздников, однако очевидно, что это возможно только в случае принятия дополнительных мер его усиления и контроля. Надеемся, что на предстоящей встрече в Минске 24 апреля украинская сторона все-таки умерит свои политические амбиции и поддержит мирные инициативы по введению действующего, а не фиктивного, «пасхального перемирия», – подытожили в МИД ДНР.

Напомним, в конце февраля представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявлял, что ситуация в Донбассе находится на грани новых масштабных боевых действий.

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