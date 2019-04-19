Глава ДНР указал на главную помеху установлению мира в Донбассе

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил, что мешает установлению мира в Донбассе.

Пушилин подчеркнул, что нынешние власти Украины не готовы вести диалог и выполнять взятые на себя обязательства и договоренности, передает РИА «Новости».

«Новые какие-то участники формата, новые формы или договоренности не принесут никакого результата, если Киев не научится действовать в рамках достигнутых соглашений», – отметил глава Донецкой народной республики.

«Пока Украина не готова полноценно говорить о мире, не готова конкретными шагами заявлять о том, что будут выполняться минские соглашения, что будут закончены боевые действия и те провокации, которые мы фиксируем буквально ежедневно на линии соприкосновения», – сказал Пушилин на полях Ялтинского международного экономического форума.

Накануне Киев впервые за время конфликта в Донбассе отказался от соглашения о перемирии.

Напомним, после первого тура президентских выборов на Украине глава ДНР заявил, что сверхзадачей Донбасса является возвращение в Россию, иллюзий от выборов президента Украины в Донецкой народной республике не испытывают.

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