Глава ДНР указал на главную помеху установлению мира в Донбассе

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19 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 08:33  |  vz.ru
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Угроза Медведева Украине содержит намек и для Лукашенко

Россия вводит эмбарго на экспорт угля и нефтепродуктовФото: Алексей Куденко/РИА «Новости»
«Прекращение таких поставок... может привести к коллапсу не только на топливном рынке, но и в украинской экономике и подорвать национальную безопасность страны». Так в Киеве отреагировали на заявление премьер-министра РФ о намерении прекратить поставлять Украине российские нефть и уголь. Однако на самом деле вряд ли эта возможность будет использована. Почему? Подробности...
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Для старой доктрины США найдено антироссийское применение

В конце 19 века США тоже изображали себя защитником латиноамериканцев от иностранных захватчиковФото: Monroe Doctrine/F. Victor Gillam
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что «доктрина Монро» жива – то есть судьбу американских народов будут решать жители самого Западного полушария. Почему 70-летний Болтон вспомнил американскую геополитическую концепцию почти 200-летней давности – и при чем здесь Россия? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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США готовятся отменить свободу для интернета

Свобода слова в интернете, по мнению американских политиков, не право, а привилегияФото: Bernhard Kreutzer/imageBROKER/Global Look Press
Самая свободная, казалось бы, страна в мире – Соединенные Штаты Америки – готовится ограничить пространство свободы, которое сама и придумала: интернет. По крайней мере, один из ведущих американских политиков, спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси весьма определенно высказалась по данному поводу. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Дмитрий Быков и портвейн «Анапа»

Маргарита Симоньян, член Общественной палаты, главный редактор телеканала «Russia Today»
Я желаю Быкову поскорее поправиться потому, что «Букера» ему, кажется, так и не дали. А ведь тоже давно пора. Он ведь и правда один из лучших журналистов и авторов нашей эпохи. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Если вы не продаетесь, это не значит, что на вас не зарабатывают

Алексей Алешковский, сценарист
Зачем нам мораль? Чтобы не убивать, не красть и не прелюбодействовать? Да бросьте! Может, чтобы возлюбить ближнего? Как бы не так. Мораль нам нужна для оправдания убийств, воровства, предательства и ненависти. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Церковные диссиденты успешно решают дьявольскую задачу

Епископ Питирим (Творогов), епископ Душанбинский и Таджикистанский
Только безумец может желать гонений, чтобы очистить Церковь. Мужество – победить грех в самом себе, смелость – жить среди грешников, не осуждая их, а являя пример, которому они могли бы подражать. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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      Собор Парижской Богоматери сгорел

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            Глава ДНР указал на главную помеху установлению мира в Донбассе

               19 апреля 2019, 07:31
            Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
            Текст: Антон Никитин

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            Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил, что мешает установлению мира в Донбассе.

            Пушилин подчеркнул, что нынешние власти Украины не готовы вести диалог и выполнять взятые на себя обязательства и договоренности, передает РИА «Новости».

            «Новые какие-то участники формата, новые формы или договоренности не принесут никакого результата, если Киев не научится действовать в рамках достигнутых соглашений», – отметил глава Донецкой народной республики.

            «Пока Украина не готова полноценно говорить о мире, не готова конкретными шагами заявлять о том, что будут выполняться минские соглашения, что будут закончены боевые действия и те провокации, которые мы фиксируем буквально ежедневно на линии соприкосновения», – сказал Пушилин на полях Ялтинского международного экономического форума.

            Накануне Киев впервые за время конфликта в Донбассе отказался от соглашения о перемирии.

            Напомним, после первого тура президентских выборов на Украине глава ДНР заявил, что сверхзадачей Донбасса является возвращение в Россию, иллюзий от выборов президента Украины в Донецкой народной республике не испытывают.

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